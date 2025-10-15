To nie żart: Urząd Skarbowy pobierze pieniądze nawet bez Twojej wiedzy [15.10.2025]
Rząd przygotowuje największą od lat zmianę w finansowaniu mediów publicznych. Obecny system oparty na abonamencie RTV zarządzanym przez Pocztę Polską odchodzi do lamusa. Zastąpi go albo subwencja z budżetu albo nowoczesna opłata audiowizualna, którą… ściągnie fiskus bez pytania.
Rząd rozważa całkowitą likwidacje abonamentu i zastąpieniem go dotacją z budżetu. Takie założenia obejmuje przynajmniej ustawa medialna. Prezydent również wyraził zainteresowanie regulacjami, ale nue zajął stanowiska w tej sprawie. Nie wiadomo wiec czy ustawa zostanie podpisana czy też nie. Rząd ma jednak plan B, czyli projekt ustawy o opłacie audiowizualnej. Oficjalnie nikt nie mówi o jej wprowadzeniu, ale wiadomo że jest taka możliwość.
Na czym polegałaby opłata audiowizualna?
Od 2027 roku (lub później), każda osoba rozliczająca PIT będzie automatycznie objęta nowym obowiązkiem finansowania TVP i Polskiego Radia – niezależnie od tego, czy posiada telewizor, czy nie. Wystarczy, że płacisz podatki.
Abonament RTV przechodzi do historii. Wkracza Skarbówka
Nowy system nie będzie już wymagał rejestrowania odbiorników ani samodzielnego uiszczania opłat. Fiskus doliczy należność automatycznie do Twojego rocznego rozliczenia podatkowego. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to:
-
8–9 zł miesięcznie (czyli 96–108 zł rocznie),
-
Kwota może rosnąć – będzie waloryzowana w oparciu o inflację.
Kto nie zapłaci? Zwolnienia i wyjątki
Choć obowiązek obejmie większość Polaków, rząd przewiduje zwolnienia m.in. dla:
-
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,
-
osób zarabiających poniżej płacy minimalnej,
-
studentów i uczniów do 26. roku życia,
-
seniorów powyżej 75 lat,
-
rencistów i osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki tym zapisom najbardziej wrażliwe grupy społeczne mają być chronione przed dodatkowymi kosztami.
Dlaczego Poczta traci, a Skarbówka zyskuje?
Poczta Polska od lat nie radziła sobie ze ściąganiem abonamentu – ściągalność była niska, a kontrole praktycznie symboliczne. Nowy model przekazuje wszystko w ręce fiskusa, który dysponuje potężnymi narzędziami:
- dostęp do kont bankowych,
- możliwość zajęcia wynagrodzenia,
- windykacja z majątku.
Nie będzie już ucieczki – nawet jeśli nie oglądasz telewizji, zapłacisz.
Zmiany od 2027 roku. Ale najpierw – podwyżki!
Zanim nowy system wejdzie w życie, KRRiT już podniosła stawki na 2026 rok:
- radio: z 8,70 zł na 9,50 zł/mies.
- TV i radio: z 27,30 zł na 30,50 zł/mies.
Płacąc za cały rok z góry, można jeszcze skorzystać z 10% zniżki.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Już nie unikniesz płatności, jeśli płacisz PIT – opłata będzie obowiązkowa.
- Nie musisz mieć odbiornika – wystarczy, że jesteś podatnikiem.
- Zwolnienia obejmą tylko wybrane grupy – warto sprawdzić, czy się kwalifikujesz.
- Fiskus zyska narzędzie do skutecznego egzekwowania należności.
To koniec kombinowania z abonamentem RTV. Nowa opłata ma być powszechna, zautomatyzowana i ściągana jak podatek. Dla rządu to szansa na zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych, dla obywateli – nowy obowiązek, którego nie będzie można uniknąć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.