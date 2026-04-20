To oni blokowali ulice Warszawy. Teraz ogłaszają koniec działalności

20 kwietnia 2026 20:23 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po dwóch latach głośnych i kontrowersyjnych protestów Ostatnie Pokolenie ogłasza zakończenie działalności. Aktywiści przekonują, że osiągnęli swoje cele i wpłynęli na kierunek zmian w polityce transportowej. Jednocześnie podkreślają, że to nie koniec zaangażowania – możliwe są nowe formy działań w przyszłości.

Fot. Warszawa w Pigułce

Decyzja o zakończeniu działań

Informacja została przekazana w oficjalnym komunikacie. Członkowie ruchu podkreślili, że ich misja została zrealizowana.

W ich ocenie działania społeczne i presja na decydentów przyniosły konkretne efekty. Wskazują m.in. na zwiększone zainteresowanie inwestycjami w transport publiczny.

Aktywiści zaznaczają, że temat komunikacji zbiorowej stał się jednym z ważniejszych elementów debaty publicznej.

Efekty działań według aktywistów

Ruch wskazuje na zmiany w polityce transportowej. Wśród nich pojawia się projekt ustawy dotyczącej rozwoju kolei i transportu autobusowego, który trafił do prac parlamentarnych.

Zdaniem aktywistów ich postulaty znalazły odzwierciedlenie w działaniach instytucji publicznych.

Podkreślają również, że ich aktywność wpłynęła na zwiększenie zainteresowania tematem klimatu oraz transportu zbiorowego.

Kontrowersyjne metody protestów

Ostatnie Pokolenie było znane z działań, które budziły duże emocje. Aktywiści organizowali blokady dróg, protesty w przestrzeni publicznej oraz akcje w instytucjach kultury.

Ich działania spotykały się zarówno z poparciem, jak i krytyką. W wielu przypadkach interweniowały służby, a sprawy trafiały do sądów.

Niektóre akcje zakończyły się wyrokami i obowiązkiem zapłaty odszkodowań.

Sprawy sądowe nadal trwają

Zakończenie działalności nie oznacza końca konsekwencji prawnych. Część uczestników protestów nadal mierzy się z postępowaniami sądowymi.

Chodzi m.in. o kary finansowe oraz inne sankcje związane z wcześniejszymi akcjami.

Ruch zapowiada wsparcie dla osób objętych tymi postępowaniami.

To nie koniec aktywności

Aktywiści podkreślają, że decyzja dotyczy zakończenia obecnej formy działania. Nie wykluczają powrotu w przyszłości w innej formule.

Zapowiadają czas refleksji i przygotowania nowych strategii działania.

W komunikacie wskazano, że temat zmian klimatycznych pozostaje aktualny i będzie przedmiotem dalszych inicjatyw.

