To oni blokowali ulice Warszawy. Teraz ogłaszają koniec działalności
Po dwóch latach głośnych i kontrowersyjnych protestów Ostatnie Pokolenie ogłasza zakończenie działalności. Aktywiści przekonują, że osiągnęli swoje cele i wpłynęli na kierunek zmian w polityce transportowej. Jednocześnie podkreślają, że to nie koniec zaangażowania – możliwe są nowe formy działań w przyszłości.
Decyzja o zakończeniu działań
Informacja została przekazana w oficjalnym komunikacie. Członkowie ruchu podkreślili, że ich misja została zrealizowana.
W ich ocenie działania społeczne i presja na decydentów przyniosły konkretne efekty. Wskazują m.in. na zwiększone zainteresowanie inwestycjami w transport publiczny.
Aktywiści zaznaczają, że temat komunikacji zbiorowej stał się jednym z ważniejszych elementów debaty publicznej.
Efekty działań według aktywistów
Ruch wskazuje na zmiany w polityce transportowej. Wśród nich pojawia się projekt ustawy dotyczącej rozwoju kolei i transportu autobusowego, który trafił do prac parlamentarnych.
Zdaniem aktywistów ich postulaty znalazły odzwierciedlenie w działaniach instytucji publicznych.
Podkreślają również, że ich aktywność wpłynęła na zwiększenie zainteresowania tematem klimatu oraz transportu zbiorowego.
Kontrowersyjne metody protestów
Ostatnie Pokolenie było znane z działań, które budziły duże emocje. Aktywiści organizowali blokady dróg, protesty w przestrzeni publicznej oraz akcje w instytucjach kultury.
Ich działania spotykały się zarówno z poparciem, jak i krytyką. W wielu przypadkach interweniowały służby, a sprawy trafiały do sądów.
Niektóre akcje zakończyły się wyrokami i obowiązkiem zapłaty odszkodowań.
Sprawy sądowe nadal trwają
Zakończenie działalności nie oznacza końca konsekwencji prawnych. Część uczestników protestów nadal mierzy się z postępowaniami sądowymi.
Chodzi m.in. o kary finansowe oraz inne sankcje związane z wcześniejszymi akcjami.
Ruch zapowiada wsparcie dla osób objętych tymi postępowaniami.
To nie koniec aktywności
Aktywiści podkreślają, że decyzja dotyczy zakończenia obecnej formy działania. Nie wykluczają powrotu w przyszłości w innej formule.
Zapowiadają czas refleksji i przygotowania nowych strategii działania.
W komunikacie wskazano, że temat zmian klimatycznych pozostaje aktualny i będzie przedmiotem dalszych inicjatyw.
