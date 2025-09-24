To prawdziwy hit! Klienci nie dowierzają. Auchan rozdaje produkty za darmo

24 września 2025 14:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Auchan rozpoczął się tydzień wyjątkowych okazji, które mogą zaskoczyć nawet stałych klientów. Sieć przygotowała ofertę specjalną, dzięki której zakupy nabierają zupełnie nowego wymiaru. To doskonały moment, by uzupełnić zapasy i skorzystać z niecodziennych możliwości.

Promocja 2+1 GRATIS w Auchan

Od 25 września do 1 października 2025 roku sieć Auchan przygotowała dla swoich klientów wyjątkową promocję typu 2+1 gratis. Oferta obejmuje wybrane kategorie produktów, które można dowolnie miksować.

Warzywa konserwowe

Kupując trzy dowolne słoiki lub puszki warzyw konserwowych (np. ogórki, kukurydzę, fasolę, groszek, oliwki, kimchi czy sałatki warzywne), najtańszy produkt otrzymasz gratis. To świetna okazja, aby uzupełnić zapasy w spiżarni.

Środki do toalet

Promocja dotyczy także płynów, zawieszek i udrażniaczy do toalet. Można dowolnie łączyć marki takie jak Domestos, Bref, Duck, Kret czy Cillit Bang. Zasada jest taka sama – przy zakupie trzech produktów najtańszy dostajemy za darmo.

Szczegóły promocji

  • Promocja obowiązuje w sklepach Auchan w dniach 25.09–01.10.2025.
  • Zasada dotyczy trzech produktów z tej samej grupy – trzeci, najtańszy, klient otrzymuje gratis.
  • Szczegółowy regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta lub na stronie www.auchan.pl

To świetny moment, aby zaoszczędzić i zrobić większe zakupy na zapas – zarówno do kuchni, jak i do domowej chemii.

