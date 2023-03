To świadczenie ma być wypłacane już na stałe

„Fakt” donosi, że w tym roku rząd planuje wypłacić czternastki na przełomie sierpnia i września. I wszystko wskazuje na to, że nie zostaną one zwolnione z podatku. Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny, wskazała, że w przypisach znajdzie się zaskakujący zapis dotyczący terminu wypłat.

„To minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma w rozporządzeniu co roku wskazywać datę wypłaty czternastego świadczenia. Tego rodzaju zapis pozwoli wypłacać świadczenie w najbardziej odpowiednim momencie. Bo przypomnijmy, że czternasta emerytura trafia do osób, które mają najniższe świadczenia” podała minister Maląg.

Oznacza to, że nie będzie jednego sztywnego terminu wypłaty czternastek wpisanego do ustawy i to minister będzie decydować, kiedy pieniądze popłyną do seniorów. Ekspert z Wydziału Prawa i Administracji UW, dr Tomasz Lasocki z którym rozmawiał „Fakt”, komentuje, że emeryci, którzy z czternastek finansują większe wydatki np. zakup lodówki czy rehabilitację, teraz nie będą wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze. Jego zdaniem to uzależni wypłaty czternastek od decyzji politycznej.