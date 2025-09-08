To tu Rosja może uderzyć jako pierwsza. Miejsce w Polsce to tykająca bomba na granicy NATO

Zaledwie 65 kilometrów lądu może zadecydować o przyszłości całej Europy. Chodzi o Przesmyk Suwalski – wąski pas przy granicy Polski, Litwy i Białorusi, który przez wielu strategów nazywany jest „najbardziej zapalnym punktem NATO”. To właśnie tędy – zdaniem analityków – Rosja mogłaby spróbować przeciąć sojusz i odciąć państwa bałtyckie od reszty Europy.

Kluczowy punkt obrony NATO. Aż zbyt łatwy cel?

Przesmyk Suwalski to jedyna lądowa droga łącząca Litwę, Łotwę i Estonię z innymi państwami NATO. Jeśli zostałby zablokowany – kraje bałtyckie znalazłyby się w pułapce, a NATO miałoby poważny problem z udzieleniem wsparcia wojskowego.

Generał Carsten Breuer, głównodowodzący niemieckich sił zbrojnych, nie owija w bawełnę – „musimy być gotowi na atak Rosji w ciągu najbliższych czterech lat” – ostrzegał już w czerwcu tego roku.

Po jednej stronie Rosja i Białoruś, po drugiej – NATO

Z jednej strony korytarza znajduje się rosyjski Kaliningrad – silnie ufortyfikowana enklawa militarna. Z drugiej – Białoruś, lojalny sojusznik Kremla. To położenie czyni z Korytarza Suwalskiego idealny cel do militarnego uderzenia, które mogłoby całkowicie odmienić sytuację geopolityczną w regionie.

NATO nie śpi, ale Polska ma tu kluczową rolę

Profesor Dariusz Kożerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego cytowany przez BBC nie pozostawia złudzeń – to nie tylko punkt strategiczny NATO, ale też istotny element bezpieczeństwa Polski. Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa czyni z tego obszaru główny szlak logistyczny dla wojsk i dostaw w razie konfliktu.

Podczas pokoju – umożliwia sprawne przemieszczanie wojsk i sprzętu. W czasie wojny – może zadecydować o przeżyciu krajów bałtyckich i integralności całego NATO.

Rosja już kiedyś testowała cierpliwość

Eksperci przypominają o rosyjskich manewrach i „niespodziewanych ćwiczeniach” prowadzonych w regionie już po aneksji Krymu. W 2018 roku generał Ben Hodges nazwał Korytarz Suwalski „punktem zapalnym”, który wymaga ciągłej obecności i czujności sił sojuszniczych.

Czy Polska jest gotowa?

Wobec zagrożeń hybrydowych, wojny informacyjnej i zbrojeń u granic NATO – Korytarz Suwalski pozostaje jednym z najważniejszych tematów na szczytach wojskowych. Dla Polski to strategiczne serce wschodniej flanki NATO, którego utrata mogłaby mieć katastrofalne skutki.

