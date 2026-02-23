To urządzenie musi trafić do każdego domu. Zobacz, jak je dostać za darmo
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w przepisach przeciwpożarowych, które nałożą na każdego właściciela nieruchomości obowiązek posiadania autonomicznego czujnika dymu. Aby wesprzeć obywateli w tej transformacji, MSWiA uruchomiło program, w ramach którego najbardziej potrzebujący mogą otrzymać certyfikowany sprzęt całkowicie bezpłatnie. Chociaż dla większości prywatnych domów ostateczny termin montażu mija dopiero za kilka lat, to już teraz warto zadbać o bezpieczeństwo bliskich, zwłaszcza że profesjonalne wsparcie strażaków jest na wyciągnięcie ręki.
Wprowadzenie obowiązkowych czujników to odpowiedź na tragiczne statystyki – każdego roku pożary pochłaniają w Polsce około 400 ofiar. Strażacy od lat apelują, że prosty alarm dźwiękowy mógłby uratować większość tych osób, ostrzegając o dymie lub ulatniającym się tlenku węgla na długo przed tym, jak sytuacja stanie się krytyczna. Nowe prawo precyzyjnie określa, kto i kiedy musi zainstalować urządzenia, a zignorowanie tych wytycznych może wiązać się nie tylko z mandatem, ale i utratą odszkodowania z ubezpieczenia.
Obowiązkowe czujki dymu i czadu: Sprawdź swój termin
Harmonogram wdrażania nowych zasad jest rozłożony w czasie, jednak niektóre grupy muszą działać bezzwłocznie.
Nowe budownictwo: Właściciele nowo wznoszonych domów i mieszkań muszą posiadać sprawne czujki już teraz.
Hotele i wynajem: Obiekty świadczące usługi najmu krótkoterminowego mają czas na dostosowanie się do przepisów tylko do 30 czerwca 2026 roku.
Stare zasoby mieszkaniowe: W przypadku budynków powstałych przed grudniem 2024 roku, ostateczna data na montaż to 1 stycznia 2030 roku.
Wyjątki: Obowiązek posiadania autonomicznych czujek nie dotyczy lokali wyposażonych w zaawansowane systemy sygnalizacji pożarowej lub stałe urządzenia gaśnicze, takie jak zraszacze.
140 tysięcy urządzeń za darmo. Kto może skorzystać?
Rząd przeznaczył około 5 mln zł na zakup urządzeń, które trafią bezpośrednio do domów najbardziej zagrożonych osób.
- Grupa docelowa:** Wsparcie skierowane jest do osób w trudnej sytuacji życiowej oraz mieszkańców lokali o złym stanie technicznym, gdzie ryzyko zaczadzenia lub pożaru jest najwyższe.
- Rola strażaków:** Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nie tylko dostarczają sprzęt, ale również zajmują się jego poprawną instalacją i przeszkoleniem domowników.
- Jak się zgłosić?** Zainteresowani powinni skontaktować się z najbliższą komendą PSP, która koordynuje dystrybucję czujników w danym regionie.
- Skala akcji:** Przykładowo, do samego województwa łódzkiego trafi ponad 9 tysięcy sztuk bezpłatnego sprzętu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.