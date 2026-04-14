To urządzenie podnosi rachunki każdego dnia. Ten nawyk kosztuje nawet 200 zł rocznie

14 kwietnia 2026 23:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To jedna z tych rzeczy, które robisz automatycznie. Wlewasz wodę do czajnika, naciskasz przycisk i idziesz dalej. Nie zastanawiasz się nad tym, ile jej naprawdę potrzebujesz. A właśnie w tym momencie zaczynają się małe straty, które z czasem robią dużą różnicę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Najczęstszy błąd to nalewanie wody „na zapas”. Zamiast jednej filiżanki, w czajniku ląduje pół litra albo więcej. Każda dodatkowa porcja musi zostać podgrzana, a to oznacza zużycie energii, której w ogóle nie wykorzystasz.

Czajnik elektryczny to jedno z najbardziej energochłonnych urządzeń w domu. Podgrzewanie wody wymaga dużej ilości prądu, dlatego każda nadwyżka przekłada się bezpośrednio na rachunki. Jeśli robisz kawę czy herbatę kilka razy dziennie i za każdym razem gotujesz za dużo, tracisz kilka złotych tygodniowo. W skali miesiąca to już zauważalna kwota, a w ciągu roku może uzbierać się nawet 150–200 zł.

Rozwiązanie jest banalne i nie wymaga żadnych zmian w stylu życia. Wystarczy wlewać dokładnie tyle wody, ile faktycznie potrzebujesz. Większość czajników ma podziałkę, która pozwala łatwo to kontrolować. To kwestia kilku sekund, a efekt pojawia się od razu.

Dodatkowo czajnik pracuje krócej, więc szybciej przygotujesz napój i mniej obciążysz samo urządzenie. To oznacza nie tylko niższe rachunki, ale też wolniejsze zużycie sprzętu.

Jeśli zmienisz ten jeden nawyk, możesz ograniczyć niepotrzebne zużycie prądu bez żadnych wyrzeczeń. W praktyce to nawet kilkaset złotych rocznie, które zostają w Twoim portfelu.

To jeden z najprostszych sposobów na oszczędzanie, który działa od pierwszego dnia. I właśnie dlatego tak łatwo go przeoczyć.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna