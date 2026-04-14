To urządzenie podnosi rachunki każdego dnia. Ten nawyk kosztuje nawet 200 zł rocznie
To jedna z tych rzeczy, które robisz automatycznie. Wlewasz wodę do czajnika, naciskasz przycisk i idziesz dalej. Nie zastanawiasz się nad tym, ile jej naprawdę potrzebujesz. A właśnie w tym momencie zaczynają się małe straty, które z czasem robią dużą różnicę.
Najczęstszy błąd to nalewanie wody „na zapas”. Zamiast jednej filiżanki, w czajniku ląduje pół litra albo więcej. Każda dodatkowa porcja musi zostać podgrzana, a to oznacza zużycie energii, której w ogóle nie wykorzystasz.
Czajnik elektryczny to jedno z najbardziej energochłonnych urządzeń w domu. Podgrzewanie wody wymaga dużej ilości prądu, dlatego każda nadwyżka przekłada się bezpośrednio na rachunki. Jeśli robisz kawę czy herbatę kilka razy dziennie i za każdym razem gotujesz za dużo, tracisz kilka złotych tygodniowo. W skali miesiąca to już zauważalna kwota, a w ciągu roku może uzbierać się nawet 150–200 zł.
Rozwiązanie jest banalne i nie wymaga żadnych zmian w stylu życia. Wystarczy wlewać dokładnie tyle wody, ile faktycznie potrzebujesz. Większość czajników ma podziałkę, która pozwala łatwo to kontrolować. To kwestia kilku sekund, a efekt pojawia się od razu.
Dodatkowo czajnik pracuje krócej, więc szybciej przygotujesz napój i mniej obciążysz samo urządzenie. To oznacza nie tylko niższe rachunki, ale też wolniejsze zużycie sprzętu.
Jeśli zmienisz ten jeden nawyk, możesz ograniczyć niepotrzebne zużycie prądu bez żadnych wyrzeczeń. W praktyce to nawet kilkaset złotych rocznie, które zostają w Twoim portfelu.
To jeden z najprostszych sposobów na oszczędzanie, który działa od pierwszego dnia. I właśnie dlatego tak łatwo go przeoczyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.