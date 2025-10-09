To urządzenie stanie w milionach polskich domów. Sprawdź, czy też cię obejmie
Polska rozpoczyna ogromny projekt modernizacyjny, który obejmie aż 17 milionów domów i mieszkań. Do 2031 roku wszyscy odbiorcy energii elektrycznej zostaną wyposażeni w nowoczesne liczniki z funkcją zdalnego odczytu. To przedsięwzięcie, warte 9 miliardów złotych, zmieni sposób, w jaki Polacy rozliczają zużycie prądu.
Nowe liczniki mają automatycznie przesyłać dane do operatorów, co oznacza koniec z wizytami inkasentów czy ręcznym podawaniem odczytów. System, podobny do stosowanych w wielu krajach zachodnich, ma nie tylko uprościć rozliczenia, ale także zwiększyć przejrzystość i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Korzyści dla odbiorców
Najważniejszą zmianą dla gospodarstw domowych będzie dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić, które urządzenia zużywają najwięcej energii i świadomie obniżać rachunki. Inteligentne liczniki mają więc nie tylko usprawnić system, ale też pomóc rodzinom w oszczędzaniu pieniędzy.
Harmonogram wdrożenia
Plan rozpisano na kilka etapów:
-
2026 rok – co najmniej 25% odbiorców ma już mieć nowe urządzenia,
-
2027 rok – inteligentne liczniki pojawią się u 65% odbiorców,
-
2028 rok – 80% gospodarstw zostanie objętych projektem,
-
2031 rok – zakończenie instalacji w całym kraju.
Postępy różnią się w zależności od operatorów. Energa jest już liderem, mając ponad 2 miliony liczników na swoim terenie. Tauron, PGE Dystrybucja i Stoen również realizują ambitne plany, choć tempo instalacji jest zróżnicowane w zależności od regionu.
Wymiana liczników – jak to wygląda?
Cała operacja trwa od 15 do 40 minut i wymaga krótkiego wyłączenia prądu. W blokach za koordynację odpowiadają spółdzielnie, a w domach jednorodzinnych – właściciele w porozumieniu z operatorami. W starszych budynkach obecność mieszkańca jest konieczna, aby technicy mieli dostęp do licznika.
Uwaga na oszustów
Wraz z projektem pojawiły się próby wyłudzeń. Oszuści podszywają się pod pracowników firm energetycznych, aby dostać się do mieszkań. Eksperci ostrzegają:
-
zawsze proś o legitymację,
-
w razie wątpliwości skontaktuj się ze spółdzielnią lub operatorem,
-
nie wpuszczaj nieznajomych bez potwierdzenia ich tożsamości.
Co oznacza ta zmiana dla Polski?
Nowoczesne liczniki to element szerokiej transformacji energetycznej. Dzięki nim możliwe będzie wprowadzenie elastycznych taryf prądu, lepsze zarządzanie siecią oraz łatwiejsza integracja odnawialnych źródeł energii. To inwestycja, która ma unowocześnić polską energetykę i przygotować kraj na wyzwania przyszłości.
