To urządzenie w Twojej kuchni może drastycznie podnieść rachunki. Pobiera więcej prądu niż dziesiątki lodówek naraz
Wiele osób obwinia lodówkę za wysokie rachunki za prąd, bo działa bez przerwy przez cały rok. Tymczasem prawdziwy „pożeracz energii” często stoi tuż obok i używany jest niemal codziennie. Chodzi o piekarnik elektryczny, który w momencie pracy potrafi zużywać ogromne ilości energii w bardzo krótkim czasie.
Różnica między tymi urządzeniami jest zaskakująca. Lodówka pracuje non stop, ale jej moc jest stosunkowo niewielka i stabilna. Piekarnik działa inaczej. W trakcie nagrzewania i utrzymywania wysokiej temperatury pobiera ogromne ilości energii, które w danym momencie mogą odpowiadać pracy kilkudziesięciu lodówek jednocześnie. To właśnie dlatego jego wpływ na rachunki bywa niedoceniany.
W praktyce wszystko wynika z fizyki. Piekarnik musi osiągnąć temperaturę nawet powyżej 200 stopni i utrzymać ją przez dłuższy czas. Każde uruchomienie to nagły skok poboru energii, który znacząco obciąża instalację. W skali miesiąca może to oznaczać zużycie energii znacznie wyższe niż w przypadku wielu innych urządzeń domowych.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że problem nie kończy się po zakończeniu pieczenia. Nowoczesne urządzenia często pobierają prąd także wtedy, gdy nie są używane. Wyświetlacze, zegary i systemy elektroniczne działają cały czas, generując niewielki, ale stały pobór energii. W dłuższej perspektywie przekłada się to na dodatkowe koszty, które łatwo przeoczyć.
W efekcie piekarnik może mieć duży udział w całkowitym zużyciu energii w domu, szczególnie jeśli jest używany często i bez planowania. Każde kolejne włączenie oznacza ponowne nagrzewanie, a więc kolejny wzrost rachunków.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie musisz rezygnować z gotowania ani pieczenia, ale warto zmienić sposób korzystania ze sprzętu. Łączenie kilku potraw podczas jednego cyklu, ograniczenie otwierania drzwiczek czy wykorzystanie ciepła po wyłączeniu urządzenia może realnie zmniejszyć zużycie prądu.
Warto także zwrócić uwagę na tryb czuwania. Odłączenie piekarnika od zasilania po zakończeniu pracy może wydawać się drobiazgiem, ale w skali roku przynosi zauważalne oszczędności.
To kolejny przykład, że rachunki za energię nie zawsze rosną przez oczywiste powody. Czasem największe znaczenie mają urządzenia, których działanie wydaje się zupełnie normalne i nie budzi żadnych podejrzeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.