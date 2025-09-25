To zjawisko zablokuje pogodę na wiele dni. IMGW wydało prognozę!
Nad Polskę napłynął rzadki układ atmosferyczny, który może na dłużej zatrzymać obecną pogodę. Meteorolodzy ostrzegają, że blokada Rexa przyniesie stabilne warunki – w jednych regionach spokój i słońce, w innych uporczywe deszcze.
Układ Rexa zablokuje pogodę w Polsce. Co to oznacza dla mieszkańców?
Do Polski dotarła nietypowa konfiguracja pogodowa, która może zdominować aurę na dłużej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że nad krajem utrzyma się tzw. blokada Rexa – rzadki układ synoptyczny, w którym wyż i niż ustawiają się niemal pionowo i przez wiele dni blokują napływ innych mas powietrza.
Pogoda pod wpływem blokady
W czwartek Polska znalazła się pod oddziaływaniem wyżu znad Skandynawii. Na południu i południowym zachodzie możliwe są opady deszczu, podczas gdy reszta kraju pozostanie pod znakiem stabilnej, chłodnej pogody. Temperatura wynosi od 13 stopni Celsjusza na północy do 16 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr wieje słabo i umiarkowanie, z porywami do 60 km/h.
Noc przyniesie większe ochłodzenie – na północnym wschodzie termometry mogą wskazać 0 stopni, a lokalnie przy gruncie pojawią się przymrozki.
W piątek aura nie ulegnie znacznym zmianom. Na południu i w rejonach podgórskich utrzymają się przelotne opady deszczu, ale większość kraju będzie pogodna. Słupki rtęci wskażą od 14 do 17 stopni, a w kotlinach górskich około 12 stopni. W Warszawie prognozowane są dwa dni bezchmurnej pogody, z temperaturą maksymalną 16 stopni.
Czym jest blokada Rexa?
Blokada Rexa to specyficzny układ atmosferyczny, w którym wyż i niż „zaklinowują się” jeden pod drugim. Na mapach pogodowych przypomina on odwróconą literę „S”. Taki tandem staje się niemal stacjonarny i skutecznie blokuje napływ innych mas powietrza.
Dla jednych regionów oznacza to długotrwałe słońce i stabilną aurę, dla innych – uporczywe opady i zachmurzenie, które mogą utrzymywać się nawet tygodniami.
Polska między słońcem a deszczem
Dla mieszkańców centralnej i północnej Polski blokada oznacza spokojną, choć chłodną jesień z dużą ilością przejrzystych dni. Zupełnie inaczej będzie na południu, gdzie niż sprowadzi więcej chmur i deszczu. Meteorolodzy przestrzegają, że taki podział może się utrzymywać dłużej niż kilka dni, a stabilizacja pogody to charakterystyczny efekt właśnie blokady Rexa.
