Toksyczny dym nad Polską. RCB wysłało alarm do setek tysięcy telefonów. Zamknij okna natychmiast
W środę 27 maja około godz. 14:15 wybuchł pożar w cynkowni należącej do zakładu FAM S.A. przy ul. Kowanowskiej w Obornikach w województwie wielkopolskim. Gęsty, czarny dym widoczny był z odległości ponad 30 kilometrów – z centrum Poznania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do wszystkich telefonów przebywających na terenie powiatu obornickiego, poznańskiego i miasta Poznań. Na miejscu pracuje 40 zastępów straży pożarnej. Akcja trwa.
Zakład o zwiększonym ryzyku – cynkownia i toksyczny dym
Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz poinformował, że pożar wybuchł na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam ocynkownia. Cynkowanie to proces przemysłowy polegający na pokrywaniu metalu warstwą cynku w celu ochrony przed korozją – wymaga stosowania kwasów, zasad i metali ciężkich. Pożar w obiekcie tego typu wytwarza dym zawierający tlenki cynku i inne substancje chemiczne potencjalnie toksyczne przy wdychaniu nawet w niewielkich stężeniach.
Władze gminy Oborniki i powiatu obornickiego ostrzegły: „Dym i unoszące się w powietrzu substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, osoby starsze oraz osoby z problemami układu oddechowego”.
Alert RCB – co dokładnie oznacza i skąd pochodzi
Alert RCB został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na wniosek I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc. Treść komunikatu jest jednoznaczna: „Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji.” Alert trafił najpierw do powiatów obornickiego i poznańskiego, a następnie – w aktualizacji – także do wszystkich telefonów w Poznaniu.
Alert RCB to system Cell Broadcast działający w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017 poz. 1897 ze zm.) oraz przepisy o zarządzaniu kryzysowym. Wiadomość trafia automatycznie do każdego urządzenia mobilnego podłączonego do stacji bazowej na objętym obszarze – nie wymaga numeru telefonu ani zgody odbiorcy. Nie można jej zablokować ani wyłączyć.
40 zastępów i specjaliści chemiczni w drodze
Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Pożarem objęty jest jeden budynek, ale zagrożone są sąsiednie budynki – dlatego cały czas siły i środki są wysyłane na miejsce zdarzenia. W trakcie dojazdu była grupa chemiczna z Poznania. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Co zrobić, jeśli przebywasz w Obornikach lub okolicach Poznania
Zamknij szczelnie wszystkie okna i drzwi – w tym okna w łazience i kuchni. Nawet lekko uchylone okno przepuszcza wystarczającą ilość dymu, by podrażnić drogi oddechowe lub wywołać reakcję u osób z astmą. Wyłącz wentylację mechaniczną i klimatyzację – systemy te pobierają powietrze z zewnątrz i mogą wtłaczać dym bezpośrednio do wnętrza budynku. Zostań w środku – do czasu odwołania alertu RCB lub oficjalnego komunikatu służb.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu oddechowego – astmą, POChP, przewlekłym zapaleniem oskrzeli – oraz dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży. Tlenki cynku i produkty niecałkowitego spalania materiałów przemysłowych mogą wywoływać objawy zatrucia – duszność, kaszel, bóle głowy, nudności – nawet przy krótkotrwałej ekspozycji na zewnątrz.
Nie jedź pod zakład – straż pożarna i policja zabezpieczają teren, a każdy dodatkowy pojazd w okolicy utrudnia akcję. Bieżące komunikaty służb dostępne są na stronach RCB (gov.pl/rcb) oraz na profilach Komendy Powiatowej PSP w Obornikach i Gminy Oborniki w mediach społecznościowych. Sytuacja jest dynamiczna – akcja gaśnicza trwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.