Tour Bitwy Warszawskiej 2025 w stolicy. Zobacz, które ulice będą zamknięte

W niedzielę Warszawa stanie się areną wielkiego sportowego widowiska – finałowego etapu Tour Bitwy Warszawskiej 2025. Do stolicy przyjedzie kolarska elita, która rywalizować będzie na malowniczej trasie wytyczonej w samym sercu miasta. Wraz z emocjami sportowymi pojawią się jednak poważne utrudnienia – wiele ulic w Śródmieściu zostanie zamkniętych, a komunikacja miejska skierowana na objazdy.
Kolarska elita w Warszawie. Wielki finał Tour Bitwy Warszawskiej i spore utrudnienia w ruchu
Warszawa w najbliższą niedzielę zamieni się w arenę kolarskiej rywalizacji na najwyższym poziomie. 24 sierpnia w stolicy odbędzie się finałowy etap Tour Bitwy Warszawskiej 2025, prestiżowych zawodów z kalendarza UCI. Ostatnia, stukilometrowa runda przyciągnie zarówno kibiców kolarstwa, jak i mieszkańców zaciekawionych sportowym widowiskiem. Jednocześnie trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu – wiele ulic w Śródmieściu zostanie całkowicie zamkniętych.
Trasa w sercu stolicy
Start i meta wyścigu znajdą się na Krakowskim Przedmieściu, w sąsiedztwie skweru Hoovera. Zawodnicy będą wielokrotnie pokonywać pętlę poprowadzoną przez najbardziej charakterystyczne ulice Śródmieścia – m.in. Miodową, Senatorską, plac Teatralny, plac Piłsudskiego, Królewską, Nowy Świat, Świętokrzyską, Kopernika, Tamkę, Dobrą, Karową i wiadukt Markiewicza. Dla kibiców to niepowtarzalna okazja, by oglądać z bliska światowej klasy kolarzy rywalizujących w samym sercu miasta.
Ulice wyłączone z ruchu
Organizatorzy poinformowali, że trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego w godzinach 10:00–18:00. Oprócz Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, które w weekendy i tak są wyłączone z ruchu, zamknięte zostaną m.in.: ulice Miodowa, Senatorska, Wierzbowa, Królewska, Świętokrzyska, Kopernika, Tamka, Dobra, Karowa, a także most Świętokrzyski (jezdnia w stronę centrum). Na wielu odcinkach obowiązywał będzie również całkowity zakaz parkowania – nieprzestrzeganie tego przepisu może skończyć się odholowaniem pojazdu na koszt właściciela.
Objazdy i zmiany w komunikacji
Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii m.in. 100, 106, 107, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 175, 178, 180, 503 i 518 pojadą objazdami. Dla mieszkańców Powiśla wprowadzona zostanie specjalna „śluza”, umożliwiająca przejazd przez Karową w kierunku Furmańskiej. Policja będzie ręcznie sterować ruchem, by umożliwić mieszkańcom wyjazd z okolicy.
Sportowe emocje i spore utrudnienia
Tour Bitwy Warszawskiej 2025 to nie tylko sportowe widowisko, ale także duże wyzwanie organizacyjne. Władze miasta apelują, aby w niedzielę unikać podróży samochodem przez Śródmieście i korzystać z transportu publicznego, który – mimo objazdów – będzie działał sprawniej niż ruch kołowy. Dla kibiców to z kolei szansa, by zobaczyć rywalizację kolarskiej elity na tle warszawskich zabytków.
