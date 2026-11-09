Tożsamość ofiar zamachu w Krakowie. Malarka osierociła 4 dzieci, zginęła też turystka z Austrii
Małopolska policja oraz rodziny zabitych ujawniły szczegóły dotyczące tożsamości 6 ofiar śmiertelnych zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, do którego doszło w sobotę, 7 listopada 2026 roku. Wśród 4 zamordowanych kobiet znalazła się ceniona artystka, która dzień wcześniej świętowała wernisaż swoich prac i osierociła 4 dzieci, turystka z Podkarpacia oraz 51-letnia obywatelka Austrii wypoczywająca w Polsce z rannym mężem.
Wernisaż w piątek, tragedia w sobotę. Izabela Woźna osierociła 4 dzieci
Jedną z osób zamordowanych na krakowskim Rynku Głównym była Izabela Woźna, utalentowana malarka mieszkająca w Ratajach koło Chodzieży w województwie wielkopolskim. Zaledwie dzień przed tragedią, w piątek 6 listopada, artystka uroczyście otwierała w Krakowie wystawę swoich najnowszych obrazów. W sobotnie popołudnie znalazła się w rejonie ostrzału, odnosząc śmiertelne rany postrzałowe.
Artystka tworzyła pod marką WoznaArt, a jej prace wystawiano w renomowanych galeriach w Polsce oraz we włoskiej Wenecji. Była głęboko zaangażowana w edukację kulturalną młodzieży, prowadząc warsztaty plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży. Izabela Woźna osierociła 4 dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. Informację o jej śmierci potwierdził burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, żegnając malarkę w poruszającym wpisie: – Izabela była częścią naszej chodzieskiej społeczności. Miała swoje miejsce, znajomych, codzienne sprawy, plany i marzenia. Była obecna w życiu innych ludzi.
Zdjęcie wysłane 2 godziny przed atakiem. Ewelina Serafin przyjechała z przyjaciółmi
Kolejną zidentyfikowaną ofiarą zbrodni jest Ewelina Serafin, mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu. Kobieta przyjechała do Krakowa w sobotę rano na weekendową wycieczkę w towarzystwie grupy znajomych. Jej śmierć potwierdził w mediach regionalnych ojciec, Zbigniew Serafin.
W mediach społecznościowych głos zabrała także siostra zmarłej, pani Magda, która ujawniła, że zaledwie 2 godziny przed zamachem Ewelina przesłała rodzinie pamiątkową fotografię z krakowskiego rynku. – Moja kochana siostra Ewelina była jedną z niewinnych ofiar brutalnego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Nie potrafię wyrazić słowami pustki, jaką po sobie zostawiła. Trudno nam pojąć sens tej bezsensownej przemocy, w której zginęła tak wspaniała osoba – napisała siostra ofiary. Rodzina zapowiedziała przekazanie szczegółów ceremonii pogrzebowej w osobnym terminie.
Urlop przerwany kulami. Władze Austrii potwierdzają śmierć 51-latki
Wśród zabitych znalazła się również 51-letnia obywatelka Austrii, pochodząca z powiatu Gänserndorf w kraju związkowym Dolna Austria. Kobieta spędzała w Krakowie urlop wraz ze swoim mężem, który w trakcie strzelaniny został postrzelony i przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy.
Śmierć Austriaczki wywołała oficjalne reakcje władz w Wiedniu. Wyrazy współczucia złożył prezydent Austrii Alexander Van der Bellen oraz premier Dolnej Austrii Johanna Mikl-Leitner, a austriacki resort dyplomacji podjął współpracę z polskimi organami ścigania w celu sprowadzenia ciała do kraju. Jak wynika z pełnego raportu wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara, w zamachu zginęły łącznie 4 kobiety w wieku 47, 51, 53 i 61 lat oraz 2 mężczyzn: 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i około 50-letni Polak. Sam 24-letni napastnik, który przed atakiem zamordował w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę, zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem w wyniku ran odniesionych podczas starcia z policją.
Gdzie szukać pomocy psychologicznej i wsparcia po traumatycznych zdarzeniach?
- Zadzwoń pod oficjalną krakowską infolinię wsparcia – całodobowy numer telefonu 12 421 92 82 zapewnia natychmiastowy kontakt ze specjalistami psychotraumatologii dla świadków, bliskich ofiar i poszkodowanych.
- Skorzystaj z ogólnopolskiego Centrum Wsparcia – bezpłatna linia 116 123 świadczy całodobową pomoc kryzysową dla osób przeżywających silny szok emocjonalny lub żałobę po tragicznych zdarzeniach.
- Zgłoś się do rejonowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) – placówki działające w każdym powiecie oferują bezpłatne konsultacje stacjonarne, wsparcie prawne oraz pomoc socjalną dla rodzin dotkniętych nagłą utratą bliskich.
Najważniejsze informacje o ofiarach ataku w Krakowie
- 6 ofiar śmiertelnych – 4 kobiety (47, 51, 53 i 61 lat) oraz 2 mężczyzn (32-letni Brytyjczyk i 50-letni Polak).
- Izabela Woźna z Rataj – malarka i działaczka kulturalna z Wielkopolski, osierociła 4 dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta.
- Ewelina Serafin z Podkarpacia – zginęła podczas wycieczki z przyjaciółmi, 2 godziny przed atakiem wysłała bliskim zdjęcie.
- 51-letnia turystka z Austrii – spędzała w mieście urlop z mężem, który został ranny i przebywa w szpitalu.
- Śmierć 24-letniego sprawcy – napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu w Krakowie.
Źródło: newsmax
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.