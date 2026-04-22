Tragedia. 4-letnie dziecko wypadło z balkonu z 5. piętra. Nie ży

Do dramatycznych wydarzeń doszło w centrum Bydgoszczy. Czteroletnie dziecko wypadło z balkonu na piątym piętrze jednego z budynków przy ul. Chołoniewskiego. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i długiej reanimacji, życia chłopca nie udało się uratować.
To zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami i ponownie zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa najmłodszych.
Upadek z dużej wysokości
Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 17:30. Dziecko spadło z balkonu na piątym piętrze i zatrzymało się na balkonie znajdującym się niżej, na wysokości pierwszego piętra.
Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe – straż pożarną, pogotowie oraz policję.
Natychmiastowa reanimacja i transport do szpitala
Ratownicy rozpoczęli reanimację dziecka bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Strażacy pomogli dostać się na balkon, gdzie znajdował się chłopiec, i wspierali medyków w walce o jego życie.
Reanimacja była kontynuowana także podczas transportu karetką do szpitala. W działania zaangażowany był również strażak, który towarzyszył zespołowi ratownictwa.
Dziecka nie udało się uratować
Mimo intensywnych działań ratunkowych czteroletni chłopiec zmarł. Informacja ta potwierdza tragiczny finał zdarzenia, które od początku miało bardzo poważny charakter.
Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję.
Śledztwo wyjaśni, co się wydarzyło
Funkcjonariusze prowadzą czynności mające ustalić, w jaki sposób doszło do upadku dziecka z balkonu. Sprawdzane są wszystkie możliwe scenariusze, w tym nadzór nad dzieckiem w chwili zdarzenia.
Na tym etapie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn tragedii.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Służby przypominają, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. W przypadku mieszkań na wyższych kondygnacjach szczególnie ważne są zabezpieczenia okien i balkonów oraz stała opieka nad dziećmi.
Podstawa prawna: art. 160 Kodeksu karnego – narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
