Tragedia na autostradzie! 19-latek nie żyje, kierowca uciekł z miejsca wypadku.

15 października 2025 13:37

Tragiczny wypadek na A4. Dwaj nastolatkowie zatrzymani. Na autostradzie A4 w Katowicach doszło do dramatu. Sąd aresztował 18-latka, który kilka dni temu kierując bmw doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku uderzenia auta w bariery energochłonne zginął 19-letni pasażer.

Jak doszło do tragedii

Do wypadku doszło w czwartek na wysokości ulicy Kochłowickiej w Katowicach. Samochód jadący w kierunku Krakowa nagle stracił panowanie i uderzył w bariery. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia 19-letniego pasażera.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Śledczy ustalili, że z miejsca tragedii oddaliły się dwie osoby jadące w bmw. Następnego dnia do komisariatu zgłosił się 18-latek, który siedział za kierownicą. Wkrótce zatrzymano także 17-letniego pasażera. Obaj trafili do prokuratury.

Zarzuty i decyzje sądu

18-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenia pomocy koledze, którego życie było w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Przyznał się do winy, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

17-latek odpowie za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Co to oznacza dla sprawy

Śledczy będą teraz badać szczegółowe okoliczności tragedii, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny bmw. Sprawa odbiła się szerokim echem, bo pokazuje dramatyczne skutki brawury na drodze i brak odpowiedzialności wśród młodych kierowców.

 

 

 

