Tragedia na DK50 pod Mińskiem Mazowieckim. Nie żyje motocyklista, droga była zablokowana
Do śmiertelnego wypadku doszło po godzinie 13 na drodze krajowej nr 50 na odcinku Kołbiel – Mińsk Mazowiecki, w pobliżu miejscowości Stojadła. Motocykl wjechał w bariery na wiadukcie nad torami kolejowymi. Droga była całkowicie zablokowana.
„Doszło do wypadku motocyklisty. Niestety został stwierdzony zgon. Droga jest zablokowana. Trwają czynności dochodzeniowe policji” – poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Na tę chwilę nie ma informacji, by w zdarzeniu uczestniczył inny pojazd lub inna osoba. Mężczyzna miał ok. 34 lat.
W chwili wypadku na miejscu wiał silny wiatr i padał obfity deszcz. GDDKiA przekazała, że utrudnienie powstało ok. godz. 13:49. Ominięcie miejsca zdarzenia nie było skomplikowane – policja kierowała ruch na objazdy.
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