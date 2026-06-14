Tragedia na DK50 pod Mińskiem Mazowieckim. Nie żyje motocyklista, droga była zablokowana

14 czerwca 2026 19:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do śmiertelnego wypadku doszło po godzinie 13 na drodze krajowej nr 50 na odcinku Kołbiel – Mińsk Mazowiecki, w pobliżu miejscowości Stojadła. Motocykl wjechał w bariery na wiadukcie nad torami kolejowymi. Droga była całkowicie zablokowana.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

„Doszło do wypadku motocyklisty. Niestety został stwierdzony zgon. Droga jest zablokowana. Trwają czynności dochodzeniowe policji” – poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Na tę chwilę nie ma informacji, by w zdarzeniu uczestniczył inny pojazd lub inna osoba. Mężczyzna miał ok. 34 lat.

W chwili wypadku na miejscu wiał silny wiatr i padał obfity deszcz. GDDKiA przekazała, że utrudnienie powstało ok. godz. 13:49. Ominięcie miejsca zdarzenia nie było skomplikowane – policja kierowała ruch na objazdy.

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