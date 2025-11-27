Tragedia na drodze 251. Nie żyje ratownik, który jechał ratować innych
Poranek na drodze wojewódzkiej nr 251 w Ludwikowie okazał się dramatyczny. Karetka jadąca w stronę Wągrowca nagle zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Mimo natychmiastowej pomocy służb nie udało się uratować 67 letniego ratownika medycznego, który kierował pojazdem. Jego życia nie dało się już ocalić.
Co się wydarzyło
Według wstępnych ustaleń pojazd medyczny, przewożący dwie pacjentki, z niewyjaśnionych na razie powodów stracił tor jazdy i rozbił się na przydrożnym drzewie. Na miejscu szybko zjawiły się służby ratunkowe, ale stan kierowcy karetki okazał się zbyt ciężki. Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji.
Fakty
-
Śmierć doświadczonego ratownika
Za kierownicą ambulansu znajdował się 67 letni ratownik medyczny. Mężczyzna, mimo wieloletniej służby i natychmiastowej pomocy kolegów po fachu, zmarł na miejscu.
-
Trzy osoby przewiezione do szpitali
W wypadku ucierpiał również 46 letni ratownik oraz dwie kobiety w wieku 93 i 66 lat, które były transportowane karetką.
-
LPR interweniował na miejscu zdarzenia
Jedną z pacjentek przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Pozostałe osoby trafiły do szpitala w Wągrowcu.
-
Policja bada przyczyny tragedii
Jak przekazał Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu, na razie nie wiadomo, dlaczego ambulans niespodziewanie zjechał z drogi. Okoliczności wypadku są ustalane.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy zbliża się pojazd uprzywilejowany.
-
Każdy wypadek karetki sprawia, że droga pomocy innym zostaje przerwana, a szanse pacjentów mogą dramatycznie spadać.
-
Tragedia przypomina, jak ryzykowna jest codzienna służba ratowników medycznych.
Tragiczny wypadek w Ludwikowie zakończył się śmiercią 67 letniego kierowcy karetki i hospitalizacją trzech osób. Szczegółowe przyczyny zdarzenia będą jeszcze wyjaśniane, ale już teraz wiadomo, że region stracił doświadczonego ratownika, który każdego dnia niósł pomoc innym. Jeśli chcesz, przygotuję również wersję krótszą, bardziej alarmową pod szybkie wejścia.
