Tragedia na drodze niedaleko Warszawy. Nie żyje piesza, droga zablokowana po porannym wypadku

21 kwietnia 2026 10:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poranek, który dla wielu kierowców miał być zwykłym początkiem dnia, zakończył się dramatem. Na jednej z dróg w regionie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła piesza. Służby natychmiast pojawiły się na miejscu, a ruch został całkowicie wstrzymany.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Śmiertelny wypadek na drodze W811

Do zdarzenia doszło około godziny 9:00 w miejscowości Nowe Hołowczyce. Jak poinformowała policja, w wypadku uczestniczył samochód osobowy oraz piesza.

Niestety, mimo podjętych działań, kobieta zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy.

Droga całkowicie zablokowana

W wyniku wypadku droga W811 została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i możliwymi objazdami.

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren oraz prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia.

Utrudnienia także dla kierowców z Warszawy

Choć zdarzenie miało miejsce poza granicami stolicy, jego skutki mogą odczuć także kierowcy z Warszawy i całego Mazowsza.

Droga W811 jest istotnym połączeniem regionalnym, dlatego utrudnienia mogą wpłynąć na ruch w szerszym obszarze, szczególnie w godzinach przedpołudniowych.

Służby apelują o ostrożność

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.

W takich sytuacjach kluczowe jest unikanie pośpiechu i dostosowanie jazdy do warunków na drodze.

Co to oznacza dla kierowców?

– możliwe długie utrudnienia na trasie W811
– konieczność korzystania z objazdów
– większe natężenie ruchu na drogach alternatywnych
– obecność służb i ograniczenia prędkości w rejonie zdarzenia

Sytuacja jest dynamiczna. W najbliższych godzinach mogą pojawić się kolejne komunikaty dotyczące przywrócenia ruchu i szczegółów wypadku.

Do tematu będziemy wracać.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna