Tragedia na linii otwockiej. 24 letni mężczyzna zginął pod pociągiem
Do dramatycznego zdarzenia doszło na linii kolejowej Warszawa Otwock. 24 letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pociąg PKP Intercity relacji Warszawa Kijów. Od poprzedniego tragicznego wypadku w tym rejonie minęło zaledwie 26 dni.
Co się wydarzyło
Do potrącenia doszło wzdłuż ulicy Patriotów, na odcinku linii otwockiej. Jak poinformował radny Dzielnicy Wawer Mikołaj Wasiewicz, mężczyzna zginął na miejscu. W zdarzeniu brał udział skład PKP Intercity jadący w kierunku Kijowa.
Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby. Prowadzono czynności wyjaśniające okoliczności wypadku oraz zabezpieczano teren.
Utrudnienia w ruchu
W związku ze zdarzeniem wprowadzono poważne zmiany w kursowaniu pociągów. Na odcinku Warszawa Wawer Warszawa Falenica ruch pociągów SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich linii R7 odbywał się wahadłowo po jednym torze. Część połączeń została opóźniona, a część odwołana.
Od godziny 19.40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM. Pasażerowie mogli korzystać z biletów KM w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia Otwock oraz w autobusach linii 146, 521 i 702 na całej trasie.
To kolejny wypadek
Jak podkreślono w komunikacie, od poprzedniego śmiertelnego zdarzenia na tej linii minęło zaledwie 26 dni. Odcinek wzdłuż ulicy Patriotów od lat należy do najbardziej newralgicznych fragmentów linii otwockiej.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli codziennie korzystasz z linii otwockiej, musisz liczyć się z możliwymi opóźnieniami i zmianami w rozkładzie jazdy do czasu pełnego przywrócenia ruchu. Warto sprawdzać bieżące komunikaty ZTM, SKM oraz Kolei Mazowieckich przed wyjściem z domu.
24 letni mężczyzna zginął pod pociągiem PKP Intercity na linii Warszawa Otwock. Ruch kolejowy odbywał się wahadłowo, a pasażerowie mogli korzystać z honorowania biletów w komunikacji zastępczej. To kolejne tragiczne zdarzenie na tym odcinku w krótkim czasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.