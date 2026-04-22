Tragedia na Mazowszu. 3-letnie dziecko nie żyje po wypadku z ciągnikiem
Do dramatycznego zdarzenia doszło na Mazowszu. Nie żyje 3-letni chłopiec, który został potrącony przez ciągnik rolniczy. Informacje w tej sprawie podał Tygodnik Siedlecki. To kolejna tragedia, która wstrząsa mieszkańcami regionu i pokazuje, jak niebezpieczne mogą być nawet codzienne prace na posesji.
Dramat rozegrał się na prywatnym terenie
Do wypadku doszło w środę, 22 kwietnia około godziny 14:00 w miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim. Jak wynika z ustaleń, zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji.
3-letni chłopiec został potrącony przez ciągnik rolniczy. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.
Natychmiastowa akcja ratunkowa
W działaniach brały udział:
– straż pożarna z Łosic
– druhowie OSP z Platerowa
– zespół ratownictwa medycznego
– śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Mimo szybkiej reakcji i podjętej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.
Policja bada okoliczności
Jak przekazała asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, ciągnikiem kierował 36-letni mężczyzna.
– W wyniku odniesionych obrażeń dziecko zmarło. Ze względu na stan psychiczny kierującego nie było możliwe przeprowadzenie z nim czynności – poinformowała policjantka.
Mężczyzna znajduje się pod opieką specjalistów. Do badań została pobrana jego krew, a sprawą zajmuje się prokuratura, która ustala dokładny przebieg tragedii.
Wstrząs dla mieszkańców regionu
Do zdarzenia doszło niedaleko Warszawy, dlatego informacja szybko rozeszła się także w stolicy. Takie wypadki przypominają, jak łatwo o tragedię, nawet w pozornie bezpiecznym miejscu, jak własne podwórko.
Co to oznacza dla Ciebie?
– nawet na prywatnej posesji może dojść do śmiertelnego wypadku
– maszyny rolnicze stanowią ogromne zagrożenie dla dzieci
– kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu pojazdów
– służby zawsze badają takie zdarzenia pod kątem odpowiedzialności
To tragedia, która pokazuje, jak ważna jest czujność i bezpieczeństwo najmłodszych – szczególnie tam, gdzie używane są ciężkie maszyny.
Źródło: Tygodnik Siedlecki, Komenda Powiatowa Policji w Łosicach.
