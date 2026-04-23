Tragedia na Mazowszu. Młody 19-letni kierowca nie żyje
Do dramatycznego wypadku doszło na jednej z głównych tras na Mazowszu. Nie żyje 19-letni kierowca, a sprawca zdarzenia decyzją sądu trafił do aresztu. Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami regionu i ponownie zwróciła uwagę na problem jazdy po alkoholu.
Wypadek na krajowej „dziewiątce”
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia w miejscowości Makowiec na drodze krajowej nr 9. To trasa często wykorzystywana przez kierowców z Warszawy i południowego Mazowsza.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 42-letni kierowca BMW nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył jadącego przed nim samochodu, którym kierował 19-latek.
Łańcuch zdarzeń zakończony tragedią
Siła uderzenia była tak duża, że młody kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką marki Volvo.
19-latek został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo walki lekarzy jego życia nie udało się uratować.
Kierowca był po alkoholu
Śledczy ustalili, że sprawca wypadku prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało ponad 0,4 promila w organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Sąd podjął decyzję
W środę, 22 kwietnia, 42-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie usłyszał zarzuty.
Sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
Grozi mu do 8 lat więzienia
Sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Za ten czyn grozi kara:
– od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności
Śledztwo prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pod nadzorem prokuratury.
To ważna lekcja dla kierowców
Ten tragiczny wypadek pokazuje, jak niewiele trzeba, by doszło do katastrofy na drodze. Chwila nieuwagi i alkohol za kierownicą mogą zakończyć się śmiercią.
Co to oznacza dla Ciebie?
– jazda nawet po niewielkiej ilości alkoholu to ogromne ryzyko
– brak odstępu między pojazdami może doprowadzić do tragedii
– wypadki na trasach krajowych często mają najcięższe skutki
– za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi wieloletnie więzienie
– każda decyzja za kierownicą ma realne konsekwencje
Podstawa prawna: art. 177 § 2 Kodeksu karnego.
