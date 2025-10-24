Tragedia na Mazowszu. Nie żyje 46-letni rowerzysta potrącony przez auto
Tragiczny wypadek w Łączanach pod Radomiem. 46-letni rowerzysta zginął po potrąceniu przez samochód osobowy kierowany przez 20-latka. Mimo natychmiastowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
Tragiczny wypadek pod Radomiem. Nie żyje 46-letni rowerzysta potrącony przez samochód
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Łączany, w gminie Wierzbica, niedaleko Radomia. Około godziny 21. rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia 46-letniego mężczyzny nie udało się uratować.
Według wstępnych ustaleń policji, 20-letni kierowca volkswagena jechał od miejscowości Podsuliszka w kierunku Zalesic. W pewnym momencie, podczas manewru wyprzedzania, doszło do potrącenia jadącego w tym samym kierunku rowerzysty. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia. Pomimo długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników medycznych, zmarł na miejscu zdarzenia.
Jak przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, kierowca osobówki był trzeźwy. Od 20-latka pobrano również krew do dalszych badań, które pozwolą dokładnie ustalić, czy w jego organizmie nie znajdowały się inne substancje.
Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Droga była częściowo zablokowana przez kilka godzin, a służby zabezpieczały ślady i ustalały okoliczności zdarzenia.
Śledczy sprawdzają, czy do potrącenia mogły przyczynić się złe warunki pogodowe, ograniczona widoczność lub nieodpowiednie oświetlenie roweru. Policja apeluje do kierowców i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku – gdy widoczność na drogach jest znacznie ograniczona.
To już kolejny tragiczny wypadek w regionie radomskim w ostatnich tygodniach, w którym ginie uczestnik ruchu drogowego poruszający się rowerem.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.