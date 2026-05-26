Tragedia na przejeździe pod Rogoźnem. Są nowe informacje po katastrofie
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem zakończył się śmiercią kierowcy ciężarówki i wykolejeniem pociągu pasażerskiego. Policja zakończyła już działania na miejscu katastrofy, a sprawę przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Utrudnienia na trasie między Poznaniem a Piłą mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.
Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych po tragicznym zderzeniu pociągu z ciężarówką w miejscowości Garbatka koło Rogoźna w Wielkopolsce. We wtorek rano policja przekazała nowe informacje dotyczące działań służb oraz dalszych utrudnień na trasie kolejowej między Poznaniem a Piłą.
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
Do katastrofy doszło w poniedziałkowe popołudnie na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim.
Według informacji służb ciężarówka zderzyła się z pociągiem pasażerskim Kolei Wielkopolskich. W wyniku uderzenia skład wykoleił się.
Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia.
Policja zakończyła działania na miejscu
We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że wszystkie czynności procesowe na miejscu wypadku zostały zakończone.
– Zakończyliśmy szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku – przekazał rzecznik policji.
Jak dodano, teren katastrofy został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie dalej analizować przyczyny tragedii.
PKP przygotowuje plan usunięcia wykolejonego pociągu
Służby techniczne PKP pracują obecnie nad planem ponownego ustawienia wykolejonego składu na torach oraz oceną stanu infrastruktury kolejowej.
Priorytetem ma być bezpieczne przywrócenie ruchu pociągów na trasie między Poznaniem a Piłą.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
16 pasażerów w chwili wypadku
Koleje Wielkopolskie poinformowały, że w momencie zdarzenia pociągiem podróżowało 16 pasażerów.
Jedna osoba z urazem głowy została przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali pomoc na miejscu.
Wsparciem objęto także maszynistę oraz kierownika pociągu.
Przejazd był oznakowany
Jak przekazało PKP PLK, przejazd kolejowy, na którym doszło do tragedii, był zabezpieczony znakami ostrzegawczymi — krzyżem św. Andrzeja oraz znakiem STOP.
Okoliczności wypadku będą szczegółowo wyjaśniane przez komisję badającą katastrofy kolejowe.
Duże utrudnienia dla pasażerów
W wyniku wykolejenia pociągu jednotorowa linia kolejowa została całkowicie zablokowana.
Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, natomiast dla części połączeń regionalnych uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
Co to oznacza dla podróżnych?
Pasażerowie podróżujący między Poznaniem a Piłą muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu.
PKP apeluje o śledzenie bieżących komunikatów przewoźników i sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed wyjazdem.
