Tragedia na Rondzie Wiatraczna. Młoda kobieta z psem spadła z 6. piętra. Nie żyją

16 kwietnia 2026 19:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego zdarzenia doszło dziś w Warszawie. Na Rondzie Wiatraczna młoda kobieta spadła z dużej wysokości. Według relacji świadków, była razem z psem. To zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami tej części miasta. Niestety, życia nie udało się uratować ani kobiety, ani zwierzęcia.

Tragedia na Rondzie Wiatraczna. Osoba spadła z dużej wysokości. Fot. Czytelnik.

Relacje świadków. Upadek z 6. piętra

Z informacji, które do nas docierają, wynika, że do upadku doszło z 6. piętra budynku.

Świadkowie, którzy byli na miejscu, przekazują, że kobieta była z psem. Oboje nie przeżyli upadku.

Te relacje są obecnie jednym z kluczowych elementów ustaleń prowadzonych przez służby.

Służby na miejscu. Trwa wyjaśnianie okoliczności

Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz inne służby.

Teren został zabezpieczony, a funkcjonariusze prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia.

Na tym etapie nie są znane szczegółowe przyczyny tragedii.

Poruszenie wśród mieszkańców Warszawy

Rondo Wiatraczna to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w tej części stolicy. Zdarzenie wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców i przechodniów.

My widzimy, że takie sytuacje natychmiast przyciągają uwagę i budzą silne emocje w całej Warszawie.

Utrudnienia w rejonie zdarzenia

W związku z działaniami służb w okolicy mogą występować utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Policja apeluje o omijanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Jeśli przebywamy w tej części Warszawy, warto zachować ostrożność i unikać miejsca zdarzenia.

Jeżeli byliśmy świadkami tragedii, każda informacja może być istotna dla śledczych. W takiej sytuacji warto skontaktować się z policją.

To kolejny tragiczny dzień w stolicy. Służby pracują, aby ustalić, co dokładnie doprowadziło do tego zdarzenia.

