Tragedia na stacji kolejowej. Nie żyje pieszy, ogromne utrudnienia w ruchu pociągów
Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach stacji Sobolew. Jak wynika z informacji przekazanych przez Koleje Mazowieckie, zginął pieszy, a wypadek spowodował poważne zakłócenia w ruchu pociągów na jednej z ważnych tras kolejowych w regionie.
W związku z tragedią wprowadzono specjalną organizację ruchu, która znacząco wpływa na kursowanie składów.
Ruch pociągów ograniczony
Po zdarzeniu ruch kolejowy w rejonie stacji Sobolew odbywa się tylko jednym torem, w obu kierunkach. Oznacza to duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z połączeń Kolei Mazowieckich.
Problemy dotyczą przede wszystkim pociągów linii R1 oraz R7.
Przewoźnik ostrzega, że pasażerowie muszą liczyć się z:
-
dużymi opóźnieniami
-
skróceniem niektórych relacji
-
możliwymi odwołaniami pociągów
Zakłócenia mogą dotknąć wielu osób podróżujących w godzinach popołudniowego szczytu.
Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów
Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się po Warszawie i okolicach, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.
Od godziny 16:59 bilety Kolei Mazowieckich są uznawane w:
-
pociągach SKM linii S1 na odcinku Otwock – Pruszków
-
autobusach linii 702 na odcinku Orla – Wiatraczna
-
autobusach linii 521 na odcinku PKP Falenica – Dworzec Centralny
Ma to pomóc pasażerom ominąć zablokowany fragment trasy.
Służby wyjaśniają okoliczności tragedii
Na miejscu pracują służby oraz odpowiednie służby kolejowe, które wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku.
Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia ani tego, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika i przygotować się na wydłużony czas podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.