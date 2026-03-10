Tragedia na stacji metra Wilanowska. Nie żyje kobieta, metro sparaliżowane
Do dramatycznych wydarzeń doszło na jednej z najważniejszych stacji warszawskiego metra. Na stacji Wilanowska doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła kobieta. Informację o śmierci potwierdziły ustalenia redakcji Warszawy w Pigułce.
Zdarzenie spowodowało poważne zakłócenia w funkcjonowaniu linii M1, z której codziennie korzystają tysiące pasażerów.
Metro kursuje tylko w dwóch pętlach
Po tragedii ruch pociągów został częściowo wstrzymany. Metro nie kursuje na odcinku w rejonie stacji Wilanowska, dlatego pociągi linii M1 jeżdżą obecnie w dwóch oddzielnych pętlach:
Kabaty – Stokłosy
Politechnika – Młociny
Odcinek między tymi stacjami został wyłączony z ruchu, co powoduje ogromne utrudnienia dla pasażerów podróżujących przez południową część Warszawy.
Uruchomiono autobusy zastępcze
Aby umożliwić przejazd przez zamknięty fragment trasy, uruchomiono zastępczą linię autobusową Za Metro.
Autobusy kursują na trasie:
Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Metro Stokłosy.
Autobusy mają przejąć ruch pasażerski na odcinku, gdzie metro nie może obecnie kursować.
Służby na miejscu zdarzenia
Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Na razie nie podano szczegółów dotyczących zdarzenia.
Zarząd transportu przeprosił pasażerów za utrudnienia i apeluje o korzystanie z komunikacji zastępczej oraz sprawdzanie bieżących komunikatów.
