Tragedia na torach. Szynobus potrącił dwie nastolatki. 14-latka nie żyje

22 kwietnia 2026 17:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami regionu. W Marszewie w województwie zachodniopomorskim doszło do tragicznego wypadku na torach, w którym uczestniczyły dwie młode osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga walczy o życie w szpitalu. Służby natychmiast ruszyły na miejsce, a akcja ratunkowa była prowadzona na dużą skalę.

Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Szynobus potrącił nastolatki

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 14 w rejonie Marszewa, kilka kilometrów od stacji PKP w Goleniowie. Szynobus poruszający się w kierunku Kołobrzegu potrącił dwie nastolatki, które znajdowały się na torach.

Skutki były dramatyczne. Jedna z dziewczyn zginęła na miejscu, mimo natychmiastowej reakcji służb.

Śmigłowiec LPR w akcji. Druga dziewczyna w ciężkim stanie

Druga poszkodowana została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej stan określany jest jako ciężki. Według wstępnych informacji doznała poważnych obrażeń, w tym urazu głowy i brzucha.

Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, policja oraz ratownicy medyczni. Teren został zabezpieczony, a działania służb nadzoruje prokurator.

Ruch kolejowy wstrzymany

Po wypadku wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Goleniów – Nowogard. Pasażerowie musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Wprowadzono komunikację zastępczą, a część podróżnych została ewakuowana z pociągu i przeprowadzona w bezpieczne miejsce.

Trwa ustalanie przyczyn

Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo badane. Służby analizują, w jaki sposób doszło do potrącenia oraz dlaczego nastolatki znalazły się na torach.

Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących ich tożsamości ani dokładnego wieku, choć nieoficjalnie mówi się o osobach w wieku około 15–16 lat.

Co to oznacza dla pasażerów i mieszkańców?

– wstrzymany ruch pociągów na ważnym odcinku
– opóźnienia i zmiany w kursowaniu składów
– komunikacja zastępcza dla podróżnych
– obecność służb i działania prokuratury

To kolejny dramatyczny wypadek na torach, który pokazuje, jak niebezpieczne może być przebywanie w pobliżu linii kolejowych. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych przejść.

Podstawa prawna: art. 28 ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przebywania w obrębie torów.

