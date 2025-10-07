Tragedia na torach w Warszawie. Nie żyje nastolatka. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund

7 października 2025

W poniedziałkowy wieczór, 6 października, na warszawskiej Olszynce Grochowskiej doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął mieszkańcami stolicy. Według wstępnych ustaleń służb, młoda dziewczyna wtargnęła na tory kolejowe w miejscu, gdzie obowiązuje całkowity zakaz przechodzenia. W tym samym momencie nadjeżdżał pociąg.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nie było szans na ratunek

Maszynista natychmiast rozpoczął hamowanie, jednak droga hamowania pociągu była zbyt długa, by uniknąć potrącenia.
Na miejsce błyskawicznie wezwano zespół ratownictwa medycznego.
Ratownicy przez długi czas walczyli o życie nastolatki, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia.

Policja i prokurator prowadzą śledztwo

Teren tragedii został zabezpieczony przez policję. Przez kilka godzin funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, prowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku i sporządzali dokumentację.
Śledczy badają wszystkie możliwe okoliczności – w tym to, dlaczego dziewczyna znalazła się na torach. Sprawdzane są również nagrania z kamer monitoringu oraz relacje świadków.

Wstrząśnięci mieszkańcy i apel służb

Mieszkańcy okolicznych bloków nie kryją emocji – wielu z nich obserwowało akcję służb z pobliskich peronów i ulic.
Policja apeluje, by nigdy nie przechodzić przez tory w miejscach niedozwolonych, nawet jeśli wydaje się, że w pobliżu nie ma pociągu.
Takie zachowania kończą się tragedią w ułamku sekundy.

Co to oznacza dla czytelnika

To kolejny dramat pokazujący, jak niebezpieczne są nielegalne przejścia przez tory. Każdego roku w Polsce życie traci w ten sposób kilkadziesiąt osób.
Służby przypominają: nawet kilka minut dłuższej drogi to nic wobec ryzyka, że błąd może być ostatnim krokiem w życiu.

