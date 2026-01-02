Tragedia po świętach. Zmarł polski olimpijczyk Robert Wolski
Nie żyje Robert Wolski, były reprezentant Polski w skoku wzwyż i uczestnik igrzysk olimpijskich w Atenach. Sportowiec zmarł w szpitalu po ciężkim wypadku samochodowym, do którego doszło w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Tragiczny wypadek samochodowy. Nie żyje Robert Wolski, olimpijczyk z Aten
Nie żyje Robert Wolski, były reprezentant Polski w skoku wzwyż i uczestnik igrzysk olimpijskich w Atenach. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina w mediach społecznościowych. Sportowiec zmarł w szpitalu w Łodzi po ciężkim wypadku samochodowym, do którego doszło w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Do tragicznego zdarzenia doszło 26 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 703 w miejscowości Bocheń w województwie łódzkim. W kolizji brały udział dwa samochody osobowe. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Robert Wolski został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim.
Przez kilka dni lekarze walczyli o jego życie. Rodzina sportowca apelowała w mediach społecznościowych o oddawanie krwi, jednak mimo intensywnego leczenia nie udało się go uratować. Informacja o śmierci byłego lekkoatlety została oficjalnie potwierdzona 2 stycznia.
Robert Wolski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich skoczków wzwyż pierwszej dekady XXI wieku. Urodził się w 1982 roku w Łęczycy. Reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku, a także startował w finałach mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
Choć był jednym z niższych zawodników w swojej konkurencji, imponował dynamiką i techniką. Jego rekord życiowy wynosił 2,31 metra i został ustanowiony w 2006 roku podczas zawodów we Wrocławiu. W swojej karierze zdobywał tytuły mistrza Polski zarówno na stadionie, jak i w hali.
Śmierć Roberta Wolskiego to ogromna strata dla polskiej lekkoatletyki. W środowisku sportowym był ceniony nie tylko za wyniki, ale również za charakter i zaangażowanie. Kondolencje rodzinie i bliskim napływają z całego kraju.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.