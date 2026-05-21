Tragedia pod Warszawą. Nie żyje 2-letni chłopiec. Opiekunki mają ogromne kłopoty
Ogromny dramat w Ząbkach pod Warszawą. Na terenie placówki opiekuńczej znaleziono ciało niespełna dwuletniego chłopca. Dziecko odnaleziono w oczku wodnym znajdującym się na posesji. Mimo natychmiastowej reanimacji życia malucha nie udało się uratować.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Śledczy zatrzymali dwie kobiety, które w chwili tragedii miały opiekować się dziećmi.
Dramatyczne zdarzenie w Ząbkach
Do tragedii doszło 20 maja na terenie placówki przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Według ustaleń śledczych dziecko zostało odnalezione w oczku wodnym znajdującym się na tej samej posesji.
Osoby obecne na miejscu natychmiast rozpoczęły reanimację chłopca. Chwilę później działania przejęli policjanci oraz ratownicy medyczni. Pomimo długiej walki o życie dziecka nie udało się uratować.
Śledztwo w sprawie śmierci dziecka
Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat.
Kobiety pozostają do dyspozycji śledczych. Prokuratura prowadzi przesłuchania świadków i zabezpiecza dokumentację dotyczącą funkcjonowania placówki oraz zasad opieki nad dziećmi.
Śledczy analizują również, czy wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa były zachowane.
Prokuratura bada przebieg tragedii
Na miejscu przeprowadzono oględziny terenu oraz ciała dziecka. Jak przekazali śledczy, wstępnie nie stwierdzono obrażeń, które jednoznacznie wskazywałyby na udział osób trzecich.
Kluczowe znaczenie dla ustalenia dokładnej przyczyny śmierci będzie miała sekcja zwłok, którą zarządziła prokuratura.
Na razie nie wiadomo, jak długo dziecko mogło pozostawać bez nadzoru ani w jaki sposób znalazło się przy oczku wodnym.
Wątpliwości wokół placówki
Śledczy sprawdzają także formalny status miejsca, w którym doszło do tragedii. Początkowo pojawiały się informacje, że był to żłobek. Z kolei przedstawiciele miasta wskazują, że placówka mogła działać jako klub dziecięcy.
Prokuratura podkreśla, że analizowane są wszystkie możliwe scenariusze. Decyzje dotyczące ewentualnych zarzutów wobec zatrzymanych kobiet mają zapaść po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.
Co to oznacza dla rodziców?
Tragiczne wydarzenie w Ząbkach ponownie wywołało dyskusję o bezpieczeństwie najmłodszych dzieci w placówkach opiekuńczych. Śledczy będą teraz szczegółowo sprawdzać organizację opieki, liczbę dzieci przypadających na opiekunów oraz zabezpieczenia znajdujące się na terenie obiektu.
Rodzice coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na warunki lokalowe, ale również procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobkach i klubach dziecięcych.
