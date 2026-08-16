Tragedia polskich pielgrzymów na Węgrzech. 12 ofiar, premier wysyła samolot specjalny

16 sierpnia 2026 13:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 1:00, na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym podróżowało 59 polskich obywateli. Zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych – w tym siedem osób znalazło się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Premier Donald Tusk poinformował, że na Węgry wyleci polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wracali z pielgrzymki do Medjugorie

Jak przekazała węgierska policja, autokar zmierzał w kierunku miasta Nyíregyháza na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezőkeresztes. Pojazd zjechał z prostego odcinka drogi do przydrożnego rowu i się przewrócił – według wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Podróżni wracali z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Jak poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, wyjazd zorganizowano ze Strzyżowa, a uczestniczyli w nim mieszkańcy całego regionu – między innymi Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego. Według wstępnych ustaleń na liście pasażerów nie figurują osoby spoza województwa podkarpackiego.

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Dramatyczna akcja ratunkowa

Węgierskie służby ratunkowe rozpoczęły akcję od ewakuacji pasażerów przez okna autokaru. Część osób znalazła się pod przewróconym pojazdem – by umożliwić ich wydobycie, strażacy unieśli tylną część autokaru przy użyciu wyciągarki. W działaniach brały udział jednostki straży pożarnej z kilku okolicznych miejscowości. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali, gdzie wciąż przebywają.

Decyzja premiera o wysłaniu samolotu specjalnego

W południe premier Donald Tusk napisał na platformie X: Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. Wśród przedstawicieli lecących samolotem znajdzie się między innymi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc medyczną po powrocie do Polski, a do dyspozycji pozostaje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne służby ratunkowe na wypadek decyzji o transporcie kolejnych poszkodowanych do kraju. Resort zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodą podkarpackim.

Pomoc dla rodzin i dalsze działania

Ambasada RP w Budapeszcie powołała zespół kryzysowy i uruchomiła specjalną infolinię pod numerem +36 20 472 9502, przeznaczoną dla bliskich osób poszkodowanych – jak zastrzegł szef MSZ Radosław Sikorski, linia może chwilami być przeciążona ze względu na liczbę zgłoszeń. Kondolencje rodzinom i bliskim ofiar złożyli zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał wyrazy głębokiego współczucia. Sprawą zajęła się też prokuratura, a minister infrastruktury zlecił dodatkowe kontrole u przewoźnika obsługującego pielgrzymkę – firmy transportowej z Podkarpacia.

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