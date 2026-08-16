Tragedia polskich pielgrzymów na Węgrzech. 12 ofiar, premier wysyła samolot specjalny
W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 1:00, na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym podróżowało 59 polskich obywateli. Zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych – w tym siedem osób znalazło się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Premier Donald Tusk poinformował, że na Węgry wyleci polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych.
Wracali z pielgrzymki do Medjugorie
Jak przekazała węgierska policja, autokar zmierzał w kierunku miasta Nyíregyháza na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezőkeresztes. Pojazd zjechał z prostego odcinka drogi do przydrożnego rowu i się przewrócił – według wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Podróżni wracali z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Jak poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, wyjazd zorganizowano ze Strzyżowa, a uczestniczyli w nim mieszkańcy całego regionu – między innymi Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego. Według wstępnych ustaleń na liście pasażerów nie figurują osoby spoza województwa podkarpackiego.
Dramatyczna akcja ratunkowa
Węgierskie służby ratunkowe rozpoczęły akcję od ewakuacji pasażerów przez okna autokaru. Część osób znalazła się pod przewróconym pojazdem – by umożliwić ich wydobycie, strażacy unieśli tylną część autokaru przy użyciu wyciągarki. W działaniach brały udział jednostki straży pożarnej z kilku okolicznych miejscowości. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali, gdzie wciąż przebywają.
Decyzja premiera o wysłaniu samolotu specjalnego
W południe premier Donald Tusk napisał na platformie X: Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. Wśród przedstawicieli lecących samolotem znajdzie się między innymi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc medyczną po powrocie do Polski, a do dyspozycji pozostaje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne służby ratunkowe na wypadek decyzji o transporcie kolejnych poszkodowanych do kraju. Resort zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodą podkarpackim.
Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili.
— Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026
Pomoc dla rodzin i dalsze działania
Ambasada RP w Budapeszcie powołała zespół kryzysowy i uruchomiła specjalną infolinię pod numerem +36 20 472 9502, przeznaczoną dla bliskich osób poszkodowanych – jak zastrzegł szef MSZ Radosław Sikorski, linia może chwilami być przeciążona ze względu na liczbę zgłoszeń. Kondolencje rodzinom i bliskim ofiar złożyli zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał wyrazy głębokiego współczucia. Sprawą zajęła się też prokuratura, a minister infrastruktury zlecił dodatkowe kontrole u przewoźnika obsługującego pielgrzymkę – firmy transportowej z Podkarpacia.
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