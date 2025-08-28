Tragedia w Brzegu Dolnym. Nie żyje 16-latek, kilkadziesiąt osób ewakuowanych

28 sierpnia 2025 10:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Brzeg Dolny, 28 sierpnia 2025 r. – W czwartek nad ranem doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie). Niestety, w mieszkaniu objętym ogniem strażacy znaleźli ciało nastolatka.

Pożar wybuchł nad ranem

Do zdarzenia doszło około 03:21. Ogień objął mieszkanie na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku. Na miejsce natychmiast zadysponowano 8 zastępów straży pożarnej i 26 strażaków. Ich działania skupiły się na gaszeniu pożaru oraz ewakuacji mieszkańców.

Ewakuacja mieszkańców

Z budynku około 70 osób opuściło mieszkania samodzielnie, natomiast dwóm osobom pomogły służby, korzystając z podnośnika hydraulicznego. W akcji uczestniczyły również patrole policji, które przybyły na miejsce jako pierwsze i pomagały mieszkańcom w bezpiecznym opuszczeniu budynku.

Ofiara śmiertelna

Podczas przeszukania spalonego mieszkania strażacy odnaleźli ciało młodej osoby. Jak podało Radio Wrocław, ofiarą jest 16-letni chłopiec.

Apel strażaków

Służby ponownie apelują do mieszkańców o instalowanie czujek dymu w domach i mieszkaniach, które mogą uratować życie w sytuacjach podobnych do tej.

