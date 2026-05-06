Tragedia w centrum Warszawy. Kobieta wypadła z okna

6 maja 2026 14:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W samym sercu stolicy rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła świadkami. W środę, 6 maja, około godziny 13, przy ulicy Świętokrzyskiej doszło do śmiertelnego zdarzenia. Z okna mieszkania na szóstym piętrze wypadła 60-letnia kobieta. Upadek z takiej wysokości okazał się tragiczny w skutkach – życia nie udało się uratować.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb, lekarz mógł jedynie potwierdzić zgon kobiety. Okolica została zabezpieczona, a teren wokół budynku odgrodzono taśmami.

Jak informuje policja ze Śródmieścia, na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Trwają oględziny oraz zabezpieczanie śladów, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń.

Śledczy analizują różne scenariusze. Na tym etapie nie wykluczają ani nieszczęśliwego wypadku, ani udziału osób trzecich. Kluczowe będzie ustalenie, co wydarzyło się w mieszkaniu tuż przed tragedią. Odpowiedzi mogą przynieść dalsze czynności, w tym sekcja zwłok.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa trudny moment, warto pamiętać, że pomoc jest dostępna. Można skontaktować się z całodobowymi numerami wsparcia, gdzie dyżurują specjaliści gotowi do rozmowy i pomocy.

