Tragedia w lesie. Zbierali szyszki. Jedna osoba nie żyje, druga ranna
Dramatyczne zdarzenie w Wielkopolsce. Podczas prac leśnych w miejscowości Józefowo doszło do tragicznego wypadku z udziałem ładowarki teleskopowej. Maszyna wykorzystywana do zbioru szyszek przewróciła się, gdy kosz roboczy znajdował się na dużej wysokości. Dwaj pracownicy wypadli z wysięgnika. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi w stanie krytycznym trafił do szpitala.
Służby prowadzą obecnie śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.
Maszyna przewróciła się na wysokości około 10 metrów
Do wypadku doszło w godzinach przedpołudniowych podczas prac leśnych w rejonie miejscowości Józefowo w powiecie nowotomyskim. W trakcie zbierania szyszek używano ładowarki teleskopowej wyposażonej w wysuwane ramię z koszem roboczym.
W pewnym momencie maszyna przewróciła się, gdy kosz znajdował się na wysokości około 10 metrów nad ziemią.
W koszu przebywało dwóch pracowników w wieku 59 i 49 lat. Obaj wypadli z platformy.
Jeden z mężczyzn zginął
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pomimo szybkiej reakcji ratowników jednego z pracowników nie udało się uratować.
59-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Ratownicy podjęli próbę reanimacji, jednak nie przyniosła ona rezultatu.
Drugi z pracowników, 49-latek, odniósł bardzo poważne obrażenia. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala w Poznaniu.
Operator maszyny również trafił do szpitala
Trzecia osoba uczestnicząca w zdarzeniu to operator ładowarki teleskopowej. 59-letni mężczyzna znajdował się w kabinie maszyny i obsługiwał urządzenie podczas prac.
W wyniku wypadku odniósł lekkie obrażenia. Został przewieziony do szpitala na badania.
Policja i prokuratura badają sprawę
Na miejscu tragedii pracują policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze prowadzą czynności procesowe mające ustalić, co doprowadziło do przewrócenia się maszyny.
Na obecnym etapie śledztwa dokładne przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Służby sprawdzają między innymi stan techniczny sprzętu oraz przebieg wykonywanych prac.
Zbieranie szyszek to niebezpieczna praca
Zbiór szyszek w lasach często odbywa się przy użyciu specjalistycznych maszyn z wysięgnikami, które pozwalają pracownikom dotrzeć wysoko w korony drzew.
Prace prowadzone na takiej wysokości zawsze wiążą się z dużym ryzykiem. Dlatego wymagają odpowiednich zabezpieczeń i ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
Śledczy będą teraz ustalać, czy wszystkie zasady zostały w tym przypadku zachowane oraz czy do tragedii mogły przyczynić się czynniki techniczne lub błąd człowieka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.