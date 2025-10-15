Tragedia w Małopolsce. Potrójne morderstwo, obława za podejrzanym
Dziś rano, 15 października 2025 roku około godziny 7:30, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał pilne zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenie dotyczyło tragicznego odkrycia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie gminy Stary Sącz.
Na miejscu funkcjonariusze ujawnili ciała trzech osób — mieszkańców tego domu. Jak informuje policja, wstępne oględziny wykazały obrażenia mogące wskazywać na udział osób trzecich. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zbrodni.
W domu, oprócz ofiar, zamieszkiwał także 25-letni mężczyzna, którego nie było na miejscu zdarzenia w momencie przyjazdu służb. W związku z tym natychmiast podjęto intensywne działania poszukiwawcze. Zaledwie kilka godzin później 25-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
Równolegle na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Trwa zabezpieczanie śladów i zbieranie materiału dowodowego. Śledczy nie ujawniają na razie żadnych szczegółów dotyczących motywów ani relacji między zatrzymanym a ofiarami. Sprawa jest rozwojowa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.