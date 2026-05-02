Tragedia w Polsce. Nie żyje nastolatka, 2 kobiety trafiły do szpitala
Tragedia w miejscowości Anielin w powiecie wieluńskim. W sobotę przed południem w budynku mieszkalnym doszło do wybuchu gazu. Eksplozja okazała się śmiertelna dla nastolatki. Dwie kobiety wymagały pomocy medycznej i zostały przewiezione do szpitala.
Do zdarzenia doszło około godziny 10:20. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po dotarciu strażaków okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna. W wyniku wybuchu zginęła dziewczyna w wieku około 15-16 lat.
Najciężej ranna została kobieta w wieku około 40 lat. Doznała rozległych poparzeń ciała III stopnia. Ze względu na stan poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta została przetransportowana do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Pomocy potrzebowała także około 20-letnia kobieta. Według wstępnych informacji była w szoku i również trafiła do szpitala. Strażacy ewakuowali z budynku jeszcze osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nie zgłaszała ona dolegliwości medycznych.
Jak przekazały służby, prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie wężyka gazowego. To właśnie ulatniający się gaz mógł doprowadzić do wybuchu. Dokładne okoliczności tragedii będą jednak ustalane przez odpowiednie służby.
Wstępnie wiadomo, że eksplozja nie naruszyła konstrukcji budynku. To ważna informacja dla działań ratowników, ale nie zmienia skali dramatu. W jednej chwili zwykły sobotni poranek zamienił się w tragedię, w której życie straciła młoda osoba.
Sprawa będzie teraz szczegółowo wyjaśniana. Śledczy sprawdzą między innymi stan instalacji gazowej i przebieg zdarzenia przed wybuchem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.