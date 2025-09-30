Tragedia w Polsce. Ogień na drugim piętrze budynku, 9 osób rannych
Koszalin stał się dziś miejscem dramatycznych wydarzeń. W jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Moniuszki wybuchł pożar, który objął mieszkanie na drugim piętrze o powierzchni około 50 m². W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało aż 9 osób, w tym 2 w stanie ciężkim. Strażacy musieli ewakuować 7 mieszkańców, a w akcji uczestniczyło ponad 20 ratowników i 7 wozów strażackich.
Seria pożarów w Polsce
Ogień w Koszalinie wpisuje się w niepokojącą serię tragicznych pożarów w całym kraju. Tylko w ostatnich dniach życie straciło już 9 osób. Służby przypominają, że zagrożenie może pojawić się w każdej chwili i nie można lekceważyć podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Jak uniknąć tragedii?
Eksperci apelują, aby każdy właściciel mieszkania czy domu:
-
regularnie kontrolował instalacje gazowe, elektryczne i wentylacyjne,
-
montował czujniki dymu i czadu, które potrafią uratować życie,
-
nie zostawiał włączonych urządzeń bez nadzoru,
-
pamiętał o drożności dróg ewakuacyjnych, które w kryzysowej sytuacji mogą zdecydować o życiu lub śmierci.
Błędy, które kosztują najwięcej
Strażacy przypominają, że najczęstszymi przyczynami pożarów są zaniedbania – zapomniany garnek na kuchence, niesprawny komin czy wadliwa instalacja elektryczna. Każdy z tych elementów może stać się źródłem tragedii, jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowany.
Apel strażaków
Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny podkreśla: „Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin, zanim będzie za późno”.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.