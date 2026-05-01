Tragedia w Pruszkowie. Śmiertelny wypadek z udziałem człowieka

1 maja 2026 14:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego zdarzenia doszło 30 kwietnia 2026 roku w Pruszkowie. Pociąg PKP Intercity jadący w kierunku Grodziska Mazowieckiego potrącił człowieka. Niestety, ofiara zginęła na miejscu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia na trasie podmiejskiej

Wypadek spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, szczególnie w relacjach podmiejskich obsługujących ten odcinek.

Służby natychmiast pojawiły się na miejscu zdarzenia. Trwały działania związane z zabezpieczeniem terenu oraz wyjaśnianiem okoliczności tragedii.

Śledztwo wyjaśni okoliczności

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tego, jak doszło do potrącenia. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, które ustalą przebieg zdarzeń.

To kolejny tragiczny wypadek na torach, który pokazuje, jak niebezpieczne mogą być sytuacje w pobliżu linii kolejowych.

