Tragedia w Raszynie. Strzały pod domem, trwa intensywna obława za podejrzanym

7 maja 2026 20:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Podwarszawski Raszyn stał się miejscem dramatycznych wydarzeń. W jednej z spokojnych okolic doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła kobieta. Na miejscu od godzin pracują służby, a sytuacja wciąż się rozwija.

Miejsce zdarzenia Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Jak nieoficjalnie ustalił reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro, ofiara oraz mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą, byli w trakcie rozwodu. Ten wątek może okazać się kluczowy dla śledczych.

Do zdarzenia miało dojść przed jednym z domów jednorodzinnych. Świadkowie mówią o nagłych strzałach i natychmiastowej reakcji służb. Kobieta zginęła na miejscu, a sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policja szybko zabezpieczyła teren i rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję. W okolicy pojawiły się liczne patrole, a funkcjonariusze prowadzą działania pod nadzorem prokuratora.

Najważniejsze teraz jest jedno – trwa obława za mężczyzną. Służby szukają podejrzanego i apelują o ostrożność. Na razie nie podano szczegółów dotyczących jego tożsamości.

Mieszkańcy są w szoku. Jeszcze kilka godzin wcześniej była to spokojna okolica, dziś to miejsce intensywnej akcji policji i tragedii, która poruszyła całą społeczność.

Sprawa jest rozwojowa, a kolejne informacje mogą pojawić się w każdej chwili.

