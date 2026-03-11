Tragedia w szkole po ataku drona. Nie żyje 7 osób. Zginęły uczennice i nauczyciele
Do dramatycznego zdarzenia doszło w południowym Sudanie. W wyniku ataku drona na szkołę oraz pobliski ośrodek medyczny zginęło co najmniej 17 osób. Wśród ofiar są przede wszystkim uczennice, ale także nauczyciele i pracownik służby zdrowia.
Informacje o ataku przekazały lokalne służby medyczne, a doniesienia potwierdziła organizacja pomocowa Sudan Doctors Network.
Gdzie doszło do ataku
Tragiczne wydarzenia miały miejsce w miejscowości Szukeiri w prowincji Biały Nil, w południowo-wschodniej części Sudanu. Według wstępnych ustaleń bezzałogowy statek powietrzny uderzył w budynek szkoły oraz znajdujący się w pobliżu ośrodek medyczny.
W chwili ataku w placówce przebywały uczennice oraz pracownicy szkoły. Wśród zabitych są także dwaj nauczyciele i pracownik służby zdrowia.
Organizacje medyczne podkreślają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
Podejrzenia wobec rebeliantów
Według przedstawicieli lokalnych służb medycznych za atakiem mogą stać rebelianci z paramilitarnej formacji Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), która od kilku lat prowadzi walki z armią rządową.
Rzeczniczka Sudan Doctors Network, Razan Al-Mahdi, potępiła zdarzenie i określiła je jako poważne naruszenie prawa humanitarnego.
Jak podkreśliła, w ostatnich dniach w regionie Białego Nilu doszło także do innych ataków wymierzonych w obiekty cywilne, w tym akademik oraz infrastrukturę energetyczną.
Rosnąca liczba ataków dronowych
Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Konflikt wybuchł po rozłamie wśród wojskowych, którzy wcześniej wspólnie obalili rząd wspierany przez Zachód.
Od kilku tygodni obserwowany jest wyraźny wzrost liczby ataków przeprowadzanych przy użyciu dronów. W wielu przypadkach ich ofiarami padają cywile.
Według wcześniejszych doniesień agencji AFP w jednym z niedawnych ataków dronowych w prowincji Kordofan Zachodni zginęło co najmniej 40 osób, głównie kobiet.
Co to oznacza dla mieszkańców regionu
Rosnąca liczba ataków na obiekty cywilne budzi ogromne obawy wśród mieszkańców Sudanu oraz organizacji humanitarnych. Szkoły, szpitale i infrastruktura publiczna coraz częściej znajdują się w strefie działań wojennych.
Eksperci ostrzegają, że użycie dronów w konflikcie znacząco zwiększa zagrożenie dla ludności cywilnej.
Podsumowanie
Atak drona na szkołę w południowym Sudanie doprowadził do śmierci co najmniej 17 osób, w większości uczennic. Tragiczne wydarzenie jest kolejnym przykładem rosnącej brutalności wojny domowej, która od niemal trzech lat wyniszcza kraj i jego mieszkańców.
