Tragedia w Ursusie. Mężczyzna wtargnął na tory. Nie miał żadnych szans

26 kwietnia 2026 13:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne zdarzenie w Warszawie. W nocy w rejonie Ursusa doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg. Mężczyzna wszedł na torowisko w miejscu, gdzie jest to zabronione. Zginął na miejscu.

Tragedia na torach. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Tragiczne sekundy na torach

Do wypadku doszło około godziny 23:40 na odcinku między stacją Warszawa Ursus a Warszawa Ursus Niedźwiadek. W tym czasie nadjeżdżał pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jadący w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Według wstępnych ustaleń mężczyzna znalazł się na torach w miejscu niedozwolonym. Maszynista nie miał możliwości skutecznej reakcji. Siła uderzenia była ogromna.

Mężczyzna zginął na miejscu.

Pociąg pełen pasażerów

W składzie znajdowało się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Dla wielu z nich była to wstrząsająca sytuacja. Pociąg został natychmiast zatrzymany.

Na miejsce szybko dotarły służby ratunkowe – straż pożarna, policja oraz Służba Ochrony Kolei. Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia i śledztwo

W związku z akcją jeden z torów został zablokowany. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów na tym odcinku.

Policja zabezpiecza ślady i ustala dokładny przebieg zdarzenia.

Kolejna tragedia w tym rejonie

To nie pierwszy taki wypadek w okolicach Ursusa i Ursusa Niedźwiadka. Służby od dawna apelują o ostrożność i przypominają: wejście na tory w niedozwolonym miejscu to ogromne ryzyko.

