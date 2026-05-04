Tragedia w Warszawie. 83-letni mężczyzna zginął od strzału na ulicy
Dramatyczne zdarzenie na warszawskim Bemowie. W godzinach porannych w rejonie skrzyżowania ulic Hubala i Ołtarzewskiej zginął 83-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na chodniku, w miejscu publicznym.
Według wstępnych ustaleń mężczyzna miał użyć broni palnej. Mimo reakcji służb nie udało się go uratować. Zmarł na miejscu.
Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i odgrodzili fragment chodnika parawanem. Przejście w bezpośrednim rejonie prowadzonych czynności zostało czasowo zablokowane.
Jak wynika z nieoficjalnych informacji, 83-latek miał posiadać pozwolenie na broń. Śledczy będą teraz sprawdzać wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym pochodzenie broni oraz przebieg ostatnich chwil przed tragedią.
Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Według wstępnych ustaleń sprawa jest wyjaśniana w kierunku targnięcia się na własne życie. Policja będzie ustalać, czy ktoś jeszcze mógł mieć związek ze zdarzeniem, choć na ten moment nic na to nie wskazuje.
Tragedia wydarzyła się rano, gdy w okolicy mogli znajdować się mieszkańcy i przechodnie. To dodatkowo wstrząsnęło lokalną społecznością, bo do śmierci doszło w przestrzeni publicznej, przy zwykłym miejskim skrzyżowaniu.
Służby pozostaną na miejscu do czasu zakończenia czynności. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 83-latka będą znane po zakończeniu pracy policji i prokuratury.
Jeśli ktoś znajduje się w kryzysie psychicznym, warto natychmiast szukać pomocy. Można zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: 800 70 2222.
