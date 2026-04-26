Tragedia w Warszawie. Mężczyzna przygnieciony przez ambulans

26 kwietnia 2026 18:36 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Groźny wypadek na jednej z głównych arterii Warszawy. Podczas załadunku uszkodzonej karetki na lawetę doszło do nagłego zdarzenia – pojazd stoczył się i przygniótł kierowcę do stojącego autobusu. 40-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, a sprawę bada policja.

Ratownik medyczny z ambulansem. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock/Warszawa w Pigułce

Groźny wypadek w Warszawie. Karetka przygniotła kierowcę lawety

Niebezpieczna sytuacja podczas załadunku karetki

Zdarzenie miało miejsce w sobotę około godziny 15:30 na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulicy Łopuszańskiej i alei Krakowskiej.

Z ustaleń policji wynika, że 40-letni kierowca lawety próbował wciągnąć uszkodzony ambulans na podest pojazdu. W trakcie tej czynności doszło do awarii jednego z elementów zabezpieczających.

W efekcie karetka stoczyła się i przygniotła mężczyznę do autobusu, który w tym momencie zatrzymał się na przystanku.

Ciężki stan poszkodowanego. Trafił do szpitala

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca lawety odniósł poważne obrażenia. Został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i udzieliły pomocy poszkodowanemu.

Warszawa: niebezpieczne zdarzenie w ruchliwym punkcie miasta

Okolice ulicy Łopuszańskiej i alei Krakowskiej należą do jednych z bardziej ruchliwych miejsc w stolicy. Duże natężenie ruchu i obecność komunikacji miejskiej zwiększają ryzyko podobnych zdarzeń.

Wypadek pokazuje, jak niebezpieczne mogą być sytuacje związane z transportem i obsługą ciężkich pojazdów, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.

Policja bada okoliczności wypadku

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji prowadzą czynności wyjaśniające. Sprawdzane jest m.in., dlaczego doszło do odczepienia elementu zabezpieczającego ambulans.

Śledczy analizują także, czy wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały zachowane podczas załadunku pojazdu.

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj szczególną ostrożność

Takie zdarzenia pokazują, jak ważne jest bezpieczeństwo w pobliżu prac drogowych i transportowych:

Zachowuj dystans od pojazdów technicznych
Nie zbliżaj się do miejsc załadunku i rozładunku
Zwracaj uwagę na oznaczenia i sygnały ostrzegawcze
Unikaj przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie ciężkiego sprzętu

Nawet chwilowa awaria może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego ostrożność w takich miejscach ma kluczowe znaczenie.

