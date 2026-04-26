Tragedia w Warszawie. Mężczyzna przygnieciony przez ambulans
Groźny wypadek na jednej z głównych arterii Warszawy. Podczas załadunku uszkodzonej karetki na lawetę doszło do nagłego zdarzenia – pojazd stoczył się i przygniótł kierowcę do stojącego autobusu. 40-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, a sprawę bada policja.
Groźny wypadek w Warszawie. Karetka przygniotła kierowcę lawety
Do poważnego wypadku doszło na warszawskiej Ochocie. Uszkodzony ambulans stoczył się z lawety i przygniótł kierowcę do stojącego na przystanku autobusu. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Niebezpieczna sytuacja podczas załadunku karetki
Zdarzenie miało miejsce w sobotę około godziny 15:30 na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulicy Łopuszańskiej i alei Krakowskiej.
Z ustaleń policji wynika, że 40-letni kierowca lawety próbował wciągnąć uszkodzony ambulans na podest pojazdu. W trakcie tej czynności doszło do awarii jednego z elementów zabezpieczających.
W efekcie karetka stoczyła się i przygniotła mężczyznę do autobusu, który w tym momencie zatrzymał się na przystanku.
Ciężki stan poszkodowanego. Trafił do szpitala
Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca lawety odniósł poważne obrażenia. Został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i udzieliły pomocy poszkodowanemu.
Warszawa: niebezpieczne zdarzenie w ruchliwym punkcie miasta
Okolice ulicy Łopuszańskiej i alei Krakowskiej należą do jednych z bardziej ruchliwych miejsc w stolicy. Duże natężenie ruchu i obecność komunikacji miejskiej zwiększają ryzyko podobnych zdarzeń.
Wypadek pokazuje, jak niebezpieczne mogą być sytuacje związane z transportem i obsługą ciężkich pojazdów, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.
Policja bada okoliczności wypadku
Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji prowadzą czynności wyjaśniające. Sprawdzane jest m.in., dlaczego doszło do odczepienia elementu zabezpieczającego ambulans.
Śledczy analizują także, czy wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały zachowane podczas załadunku pojazdu.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj szczególną ostrożność
Takie zdarzenia pokazują, jak ważne jest bezpieczeństwo w pobliżu prac drogowych i transportowych:
– Zachowuj dystans od pojazdów technicznych
– Nie zbliżaj się do miejsc załadunku i rozładunku
– Zwracaj uwagę na oznaczenia i sygnały ostrzegawcze
– Unikaj przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie ciężkiego sprzętu
Nawet chwilowa awaria może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego ostrożność w takich miejscach ma kluczowe znaczenie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.