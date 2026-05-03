Tragedia w Warszawie. Nie żyje 18-letnia Karolina, jutro miała pisać maturę
Nie żyje 18-letnia Karolina, uczennica CLV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Dziewczyna kilka dni temu straciła przytomność w autobusie miejskim linii 517. Doszło u niej do zatrzymania akcji serca. Mimo natychmiastowej pomocy, reanimacji i późniejszej walki lekarzy, życia nastolatki nie udało się uratować.
Karolina była tegoroczną maturzystką. Jutro miała przystąpić do egzaminu dojrzałości. Zamiast jednego z najważniejszych dni w życiu młodego człowieka, jej bliscy, znajomi i szkolna społeczność mierzą się z wiadomością o śmierci.
Do dramatycznych wydarzeń doszło 24 kwietnia w warszawskim autobusie linii 517. Pojazd zatrzymał się w rejonie Alej Jerozolimskich, niedaleko siedziby Fundacji UNITERS. Jak wynika z relacji fundacji, młoda pasażerka nagle straciła przytomność. Chwilę później sytuacja stała się krytyczna.
Na pomoc natychmiast ruszył kierowca autobusu, pan Andrzej. Zatrzymał pojazd i rozpoczął reanimację. Według relacji świadków zachował zimną krew i próbował koordynować działania pasażerów. Instruował osoby znajdujące się w autobusie, jak mogą pomóc do czasu przyjazdu ratowników medycznych.
Reanimacja trwała do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Karolina została przetransportowana do szpitala MSWiA. Lekarze przez kolejne dni walczyli o jej życie. Niestety, 28 kwietnia dziewczyna zmarła.
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie udostępniły wpis Fundacji UNITERS i zwróciły uwagę na postawę kierowcy. W tak dramatycznej sytuacji liczyły się sekundy, a szybka reakcja mogła dać nastolatce szansę na przeżycie.
Śmierć 18-letniej Karoliny poruszyła wielu mieszkańców Warszawy. Szczególnie bolesne jest to, że dziewczyna stała u progu dorosłości. Przed nią była matura, plany, wakacje i dalsza droga życiowa. Wszystko przerwało nagłe zdarzenie, do którego doszło w zwykłym miejskim autobusie.
To tragedia, która zostawia po sobie ciszę i pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź. Dla rodziny, przyjaciół, nauczycieli i koleżanek oraz kolegów ze szkoły to niewyobrażalna strata.
