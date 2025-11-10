Tragedia w Warszawie. Nie żyje pieszy potrącony przez ciężarówkę. Pilny apel policji
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środowy wieczór, 5 listopada, na warszawskiej ulicy Jagiellońskiej. Około godziny 20:00 doszło tam do śmiertelnego wypadku – pieszy przebiegający przez jezdnię został potrącony przez samochód ciężarowy. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Śmiertelne potrącenie w Warszawie
Jak przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, do tragedii doszło na wysokości numeru 88 przy ulicy Jagiellońskiej. Mężczyzna w nieznanych dotąd okolicznościach znalazł się na jezdni, gdzie w tym samym momencie przejeżdżała ciężarówka. Kierowca nie zdążył zareagować.
– „Pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy. Niestety, mimo wysiłków ratowników i lekarzy, mężczyzna zmarł w szpitalu” – przekazała rzeczniczka policji.
Policja apeluje: zgłoś się, jeśli widziałeś ten wypadek
Funkcjonariusze prowadzą intensywne dochodzenie, by ustalić dokładne okoliczności tragedii. Każdy szczegół, nawet drobny, może pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku.
Policja apeluje do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób, które mogły zarejestrować moment potrącenia – np. przez wideorejestrator w samochodzie lub telefon komórkowy – o pilny kontakt z funkcjonariuszami.
Informacje można przekazać:
-
osobiście w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51,
-
telefonicznie pod numerami: 47 72 375 12 lub 47 72 384 83,
-
mailowo na adres: krp6.wds@ksp.policja.gov.pl.
Co to oznacza dla kierowców i pieszych
Policjanci przypominają, że ulica Jagiellońska to jedna z bardziej ruchliwych arterii Warszawy, gdzie piesi często przecinają jezdnię w nieoznakowanych miejscach. Służby apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności po zmroku, gdy widoczność jest znacznie ograniczona.
Każdy, kto był w tym rejonie 5 listopada wieczorem i zauważył coś, co może mieć znaczenie dla sprawy, powinien skontaktować się z policją.
Twoje nagranie lub relacja mogą pomóc ustalić prawdę o tym tragicznym wypadku.
