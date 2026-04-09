Tragedia w Warszawie. Pociąg Intercity śmiertelnie potrącił mężczyznę w Ursusie
Do dramatycznego zdarzenia doszło w warszawskiej dzielnicy Ursus, w rejonie ulicy Orląt Lwowskich, niedaleko stacji PKP Ursus Niedźwiadek. Pociąg Intercity jadący z Białegostoku do Krakowa potrącił mężczyznę, który znajdował się na torach w miejscu niedozwolonym. Niestety, mimo podjętych działań, jego życia nie udało się uratować.
W wyniku zdarzenia służby natychmiast rozpoczęły działania ratunkowe i zabezpieczające. Z jednego ze składów ewakuowano około 200 pasażerów, a strażacy pomogli w ich bezpiecznym przeprowadzeniu do innego pociągu, który kontynuował podróż.
Na miejscu pracowały liczne służby, w tym dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, grupa operacyjna komendy miejskiej, Straż Ochrony Kolei, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Działania były prowadzone pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał szczegółowe okoliczności tragedii.
Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł przechodzić przez tory w niedozwolonym miejscu. To właśnie takie zachowania od lat są jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na kolei.
Miejsce zdarzenia nie jest przypadkowe. W przeszłości wielokrotnie dochodziło tam do podobnych sytuacji, mimo że w pobliżu znajduje się przejście podziemne. Niestety, część pieszych wciąż decyduje się na ryzykowne skracanie drogi, co może kończyć się dramatem.
Co to oznacza dla Ciebie? Ten wypadek to kolejny sygnał ostrzegawczy. Przechodzenie przez tory poza wyznaczonymi miejscami to ogromne ryzyko, które może skończyć się tragedią w ułamku sekundy. Nawet chwila nieuwagi może mieć nieodwracalne skutki.
