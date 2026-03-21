Tragedia w Warszawie! Pożar busa i budynku. Są ofiary śmiertelne

21 marca 2026 18:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne wydarzenia w Warszawie. Przy ulicy Migdałowej doszło do poważnego pożaru, który objął nie tylko pojazd, ale także część budynku i pomieszczeń w kompleksie. Niestety, bilans zdarzenia jest tragiczny.

Fot. Państwowa Straż Pożarna

Cztery osoby nie żyją, są też ranni

Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, w wyniku pożaru zginęły 4 osoby. Dodatkowo 2 osoby zostały ranne.

To jedna z najpoważniejszych tego typu tragedii w ostatnim czasie w stolicy. Okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane.

Ogień objął bus i budynek

Pożar rozpoczął się w rejonie zaparkowanego busa. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił i objął elewację oraz pomieszczenia znajdujące się w budynku.

Na zdjęciach widać poważne zniszczenia. Pojazd został doszczętnie spalony, a ściany budynku są okopcone i uszkodzone.

Strażacy opanowali sytuację

Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu. Pożar został opanowany, ale działania nadal trwają.

Strażacy koncentrują się teraz na zabezpieczeniu terenu i dokładnym sprawdzeniu miejsca zdarzenia.

Na miejscu pracują grupy operacyjne Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.

Co mogło być przyczyną?

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Śledczy będą analizować wszystkie możliwe scenariusze.

Takie zdarzenia często mają związek z instalacją elektryczną, pojazdami lub czynnikami zewnętrznymi. Na konkretne ustalenia trzeba będzie jednak poczekać.

Co to oznacza dla mieszkańców?

To wydarzenie pokazuje, jak szybko ogień może się rozprzestrzenić i jak poważne mogą być jego skutki.

Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu pojazdów i budynków, gdzie istnieje ryzyko pożaru.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl