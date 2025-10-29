Tragedia w Zielonce. Nie żyje rowerzystka potrącona przez ciężarówkę. Na miejscu LPR

29 października 2025 14:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 29 października 2025 roku, w Zielonce (powiat wołomiński). Na jednej z głównych ulic miasta samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił rowerzystkę. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Dramatyczny wypadek w centrum Zielonki

Do zdarzenia doszło przed południem. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe – jednostkę JRG PSP Wołomin, Ochotniczą Straż Pożarną w Zielonce, Zespół Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta jadąca na rowerze została potrącona przez samochód ciężarowy. Pomimo podjętej natychmiastowej reanimacji, obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia.

Trwa ustalanie przyczyn tragedii

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez służby, a ruch w rejonie zdarzenia przez kilka godzin był utrudniony. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku – w tym przebiegu zdarzenia i odpowiedzialności kierowcy ciężarówki.

Na miejscu pracowali m.in. st. str. Marcin Zwierow i str. Piotr Sypnik z PSP Wołomin.

Apel o ostrożność

Strażacy i policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i rowerzystów, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, której skutki są nieodwracalne.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl