Tragedia w Zielonce. Nie żyje rowerzystka potrącona przez ciężarówkę. Na miejscu LPR
Do tragicznego wypadku doszło w środę, 29 października 2025 roku, w Zielonce (powiat wołomiński). Na jednej z głównych ulic miasta samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił rowerzystkę. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować.
Dramatyczny wypadek w centrum Zielonki
Do zdarzenia doszło przed południem. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe – jednostkę JRG PSP Wołomin, Ochotniczą Straż Pożarną w Zielonce, Zespół Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta jadąca na rowerze została potrącona przez samochód ciężarowy. Pomimo podjętej natychmiastowej reanimacji, obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia.
Trwa ustalanie przyczyn tragedii
Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez służby, a ruch w rejonie zdarzenia przez kilka godzin był utrudniony. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku – w tym przebiegu zdarzenia i odpowiedzialności kierowcy ciężarówki.
Na miejscu pracowali m.in. st. str. Marcin Zwierow i str. Piotr Sypnik z PSP Wołomin.
Apel o ostrożność
Strażacy i policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i rowerzystów, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, której skutki są nieodwracalne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.