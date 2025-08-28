Tragedia z udziałem polskiego F-16. Nie żyje pilot Wojska Polskiego
W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, doszło do tragicznego wypadku lotniczego z udziałem myśliwca F-16 należącego do Sił Powietrznych RP. Maszyna rozbiła się podczas wykonywania zadania operacyjnego. Niestety, pilot zginął na miejscu.
Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.
Składam hołd Jego pamięci.
Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.
To wielka strata dla Sił Powietrznych i…
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025
Oficjalne potwierdzenie tragicznej informacji
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził tragedię w specjalnym oświadczeniu, podkreślając, że zginął oficer Wojska Polskiego, który przez lata służył Ojczyźnie z pełnym oddaniem i odwagą.
„To ogromna strata dla Sił Powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP. Składam hołd Jego pamięci i najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim” — napisał minister.
Okoliczności katastrofy
Według wstępnych ustaleń F-16 wykonywał lot szkoleniowo-operacyjny, gdy doszło do awarii w trakcie manewru. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Na miejscu działa specjalna komisja powołana przez Inspektorat Sił Powietrznych, której zadaniem jest ustalenie przebiegu wydarzeń i analiza techniczna wraku.
Reakcje i wsparcie dla rodziny
Rodzina tragicznie zmarłego pilota została objęta pomocą psychologiczną i wsparciem ze strony wojska. W bazach lotniczych w całym kraju ogłoszono żałobę, a flagi przy jednostkach wojskowych opuszczono do połowy masztu.
Znaczenie dla Sił Powietrznych RP
Tragedia jest wyjątkowo bolesna, ponieważ Polska dysponuje ograniczoną liczbą myśliwców F-16, które są kluczowym elementem systemu obrony powietrznej. Każda strata pilota to nie tylko cios dla rodziny i najbliższych, ale także ogromna luka w strukturach Sił Zbrojnych.
Katastrofa pokazuje, jak niebezpieczna i wymagająca jest służba w lotnictwie wojskowym. Piloci F-16 codziennie podejmują ryzyko, aby chronić bezpieczeństwo Polski i NATO. Ta tragedia jest przypomnieniem o cenie, jaką żołnierze płacą za bezpieczeństwo obywateli. W najbliższych dniach można spodziewać się szczegółowych raportów na temat przyczyn wypadku, które będą kluczowe dla przyszłości polskiego lotnictwa wojskowego.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.