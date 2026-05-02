Tragediczny wybuch gazu zniszczył dom! Nie żyje 15-letnia dziewczyna
Dramatyczne zdarzenie w województwie łódzkim. W wyniku silnej eksplozji gazu w domu jednorodzinnym śmierć poniosła około 15-letnia dziewczyna. Siła wybuchu była tak duża, że budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, a odłamki uszkodziły sąsiednie posesje. Służby ratunkowe pracowały na miejscu przez wiele godzin.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do zdarzenia doszło w sobotę rano. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym, w którym w chwili eksplozy przebywały dwie osoby. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Akcja poszukiwawcza w gruzowisku była prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach.
Przebieg akcji ratunkowej i skutki wybuchu
Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, zastali budynek w ruinie. Z pod gruzów udało się wydostać jedną osobę – dorosłego mężczyznę, który w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, los drugiej osoby okazał się tragiczny.
- Ofiara śmiertelna: Po kilkudziesięciu minutach przeszukiwania gruzowiska strażacy odnaleźli ciało około 15-letniej dziewczyny. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.
- Zniszczenia: Dom jednorodzinny w wyniku wybuchu gazu przestał istnieć. Uszkodzone zostały również okna i elewacje w pobliskich budynkach mieszkalnych.
- Siły i środki: W akcji brało udział ponad 10 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami szkolonymi do odnajdywania ludzi pod gruzami.
Warszawa solidarna: Przestroga dla mieszkańców stolicy
Choć do wypadku doszło w regionie łódzkim, informacje o takich tragediach zawsze odbijają się szerokim echem w Warszawie, gdzie tysiące domów jednorodzinnych w dzielnicach takich jak Wawer, Białołęka czy Rembertów korzysta z instalacji gazowych lub butli LPG. Eksperci ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego przypominają o konieczności regularnych przeglądów szczelności instalacji oraz przewodów kominowych.
Przyczyny wybuchu w Bukowcu Opoczyńskim nie są jeszcze dokładnie znane. Na miejscu pracują biegli z zakresu pożarnictwa oraz prokurator, którzy mają ustalić, czy doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej, czy może przyczyną była wadliwa butla z gazem propan-butan. Teren katastrofy został zabezpieczony przez nadzór budowlany, który musi ocenić stan pozostałości konstrukcji oraz bezpieczeństwo sąsiednich obiektów.
To kolejna w ostatnim czasie tragedia spowodowana wybuchem gazu, która przypomina, jak ważne jest posiadanie w domu czujników gazu i tlenku węgla. Urządzenia te, kosztujące niewielkie pieniądze, mogą w porę ostrzec mieszkańców przed niewidocznym i bezwonnym zagrożeniem.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej tragicznego wybuchu gazu w powiecie opoczyńskim (02.05.2026).
